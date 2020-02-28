Вернулась из Италии с температурой: в Ивано-Франковске женщина оказалась в больнице

Врачи подтвердили у женщины пневмонию и проверяют ее на коронавирус

В Ивано-Франковске госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии с высокой температурой – у нее взяли анализы и проверяют их на наличие коронавируса.

Об этом заявил руководитель "Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы" Роман Остяк.

"К нам поступила женщина из Делятина. Она была полгода в Италии, перед ее отъездом там заболели ее внуки и дочь. Их семейный врач подтвердил у них грипп. Женщина вернулась из Италии домой с высокой температурой 24 февраля", – рассказал он.

Медик добавил, что, когда украинка обратилась к врачу, "он, ввиду того, что она вернулась из Италии, автоматически направил ее к нам".

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"У женщины есть двусторонняя пневмония. Но, согласно нашему алгоритму, мы сразу направили курьером в Киев ее анализы на наличие коронавируса", – подчеркнул Остяк.

Врач добавил, что женщина чувствует себя нормально, температура упала, но кашель остается.

"Сейчас она в изолированном боксе", – добавил он.

По его словам, согласно распоряжению Минздрава, всех, кто приезжает с температурой из Словакии, Венгрии, Румынии, Италии и Китая, должны проверить на наличие коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Закарпатье из-за подозрения на коронавирус пограничники решили изолировать пассажиров целого автобуса с туристами.

Стоит напомнить также о том, что Италия стала главным европейским очагом эпидемии – сейчас здесь насчитывается более 650 заразившихся.

В какие еще страны проникла инфекция и как это отразится на мире и Украине в частности, читайте в онлайн-хронике: "Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

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