Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

Вернулась из Италии с температурой: в Ивано-Франковске женщина оказалась в больнице

28 февраля, 17:37

Руслан Ровик

Врачи подтвердили у женщины пневмонию и проверяют ее на коронавирус

В Ивано-Франковске госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии с высокой температурой – у нее взяли анализы и проверяют их на наличие коронавируса.

Об этом заявил руководитель "Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы" Роман Остяк.

"К нам поступила женщина из Делятина. Она была полгода в Италии, перед ее отъездом там заболели ее внуки и дочь. Их семейный врач подтвердил у них грипп. Женщина вернулась из Италии домой с высокой температурой 24 февраля", – рассказал он.

Медик добавил, что, когда украинка обратилась к врачу, "он, ввиду того, что она вернулась из Италии, автоматически направил ее к нам".

Реклама

"У женщины есть двусторонняя пневмония. Но, согласно нашему алгоритму, мы сразу направили курьером в Киев ее анализы на наличие коронавируса", – подчеркнул Остяк.

Врач добавил, что женщина чувствует себя нормально, температура упала, но кашель остается.

В тренде
Подозрение на коронавирус: стало известно, что с украинскими туристами из Италии

"Сейчас она в изолированном боксе", – добавил он.

По его словам, согласно распоряжению Минздрава, всех, кто приезжает с температурой из Словакии, Венгрии, Румынии, Италии и Китая, должны проверить на наличие коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Закарпатье из-за подозрения на коронавирус пограничники решили изолировать пассажиров целого автобуса с туристами.

Стоит напомнить также о том, что Италия стала главным европейским очагом эпидемии – сейчас здесь насчитывается более 650 заразившихся.

В какие еще страны проникла инфекция и как это отразится на мире и Украине в частности, читайте в онлайн-хронике: "Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Италия температура Ивано-Франковск госпитализация коронавирус

Источник: Укринформ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Сделали из нас клоунов": в Микулинцах опровергли молебен против украинцев из КитаяЗапад
Поваленные деревья и обесточенные села: во Львовской области свирепствует непогода (фото)
Поваленные деревья и обесточенные села: во Львовской области свирепствует непогода (фото)Запад
Бунт в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая: зе-депутат сделал громкое заявление
Бунт в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая: зе-депутат сделал громкое заявлениеЗапад
Возле Львова медики спели гимн Украины после известия, что эвакуированных из Уханя не будет
Возле Львова медики спели гимн Украины после известия, что эвакуированных из Уханя не будетЗапад
В Ровенской области зреет скандал из-за ДТП с бизнесменом
В Ровенской области зреет скандал из-за ДТП с бизнесменомЗапад
Поваленные деревья и сорванные крыши: что натворила непогода на Прикарпатье (фото)
Поваленные деревья и сорванные крыши: что натворила непогода на Прикарпатье (фото)Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...