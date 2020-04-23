Вернулись из Бельгии: что известно об умерших от коронавируса молодых братьях на Буковине

Братья Андрей и Иван из села Иживцы Сторожинецкого района Черновицкой области, которые стали самыми младшими в Украине жертвами коронавируса COVID-19, недавно вернулись из Бельгии. Об этом рассказал председатель Чудейской общины Анатолий Пицул, сообщает издание "АСС".

"Три-четыре недели назад они только приехали из Бельгии, где самостоятельно зарабатывали на жизнь. Первых две недели все было спокойно. А потом началось: 25-летнего с пневмонией госпитализированы в Сторожинецкую больницу. Он пробыл на аппарате искусственной вентиляции легких 10 дней. А потом и младшего брата забрали в больницу. Его тоже подключили к оксигенератора, а затем к аппарату ИВЛ. Но не помогло. Младший брат Андрей умер на третий день пребывания в медучреждении, старший Иван – через день", – рассказал он.

По словам чиновника, у братьев не было сопутствующих болезней. Коронавирус у них подтвердили только после смерти.

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"Это была прекрасная семья. Ходили в церковь, трудолюбивые очень. Имели хозяйство. Сами зарабатывали и строили жилье. Лечились дома, потому что состояние не было тяжелым. Иначе их бы врачи забрали в больницу. Но как так случилось, что болезнь стремительно их скосила? В голове не укладывается", – отмечает Пицул.

Примечательно, что в семье есть еще и старший брат. Именно он одним из первых в селе подхватил вирус. Сейчас мужчина здоров. Также в больнице находятся папа и бабушка ребят.

"Бабушка как узнала о смерти внука – самая чуть не умерла, позвонила мне, была сильно потрясена. Мы вызвали "скорую" и ее забрали в реанимацию на Пасху. Думаю, у нее тоже могут диагностировать коронавирус", – добавил чиновник.

Также известно, что похоронили братьев в одной могиле.

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"В наших селах такого никогда не слышали. Бывают разные ужасные ситуации, аварии, но, чтобы так здоровы и в момент их не стало. Такие молодые. У нас в селе много инфицированных. И медиков тоже. Все боятся, никто не выходит из дома. Если очень надо – обязательно берут маски. на похоронах было много родственников. Все сидели в автомобилях в масках. И только потом вышли на прощание, причем не отходя от своих авто, стояли издалека", – добавил Пицул.

Ранее мы сообщали, что в Черновицкой области стремительно продолжает расти число инфицированных COVID-19.

Также напомним, что Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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