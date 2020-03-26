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Вернулся с похорон: все подробности заражения COVID-19 священника на Тернопольщине

26 марта, 10:30

Татьяна Очеретяна

С инфицированным контактировали около 500 человек

Инфицированный коронавирусом священник Олег Винницкий мог заразиться на похоронах другого священника. Об этом сообщают местные власти, пишет hromadske.

Инфицированного обнаружили в Залещицком районе области. Глава райгосадминистрации Роман Краснюк уточнил, что священник побывал на похоронах в начале марта в Монастырисском районе.

Глава Монастырисской РГА Дмитрий Львович также подтвердил эту информацию. По его словам, 3 марта в селе Швейков похоронили священника и Винницкий был там. Также он был на поминках 9 марта в селе Ковалевка.

"И теперь в нашем районе уже четыре подтвержденных случая зараженных коронавирусом. Первый – это этот мужчина, который умер, он из Ковалевки (не священник. – Ред.), и сейчас подтверждено – коронавирус у его товарища и у жены товарища – они из Ковалевки", – рассказал Львович.

Четвертый случай в Монастырисском районе – медсестра, у которой сначала тесты показали грипп, но потом зафиксировали коронавирус.

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Чиновники считают, что, скорее всего именно, в Монастырисском районе заразился священник Олег Винницкий. Сам он продолжал проводить службы в Залещицком районе.

"Наш отец имел два прихода, в Залещиках один – в самом городе, и в селе Печорна. 15 марта имел службы в двух церквях своих и похороны в Печорне", – рассказал Краснюк.

Всех людей, которые были на этих службах, призвали изолироваться. Отмечается, что церковь в Залещиках большая — 100-120 человек. Также есть вторая церковь, а на похоронах было около 100 человек. То есть, всего священник контактировал с 300-500 людьми.

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Также чиновник добавил, что Винницкий жил в 9-этажном доме, который уже изолировали.

"Церковь мы дезинфицировали, люди многие ушли на самоизоляцию. В первый же день, 22 и 23 марта мы проводили дезинфекцию этого многоквартирного дома, церкви, в семье отца есть жена, дочь и зять, жена работает в государственном учреждении на работе, там тоже провели дезинфекцию, тоже в Печорне в церкви, и на дворе и в доме, где были похороны. С воскресенья мы дезинфицируем все в городе и в деревне этой – все улицы", – заверил Краснюк.

Напомним, что второй случай в регионе также связан с этим священником. Инфицированный был на похоронах вместе с Олегом Винниковым.

Сейчас священника изолировали, он находится под наблюдением врачей.

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похороны священник коронавирус тернопольская область

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