Весна посреди зимы. На Закарпатье зацвели первые подснежники (фото)

В городе Свалява Закарпатской области 3 января зацвели первые цветы – подснежники.
Соответствующее фото опубликовал пользователь Jozsef Molnar на странице в Facebook.
Удивительное явление
На снимке можно увидеть, что в январе в городе расцвели белые подснежники.
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"А это в Сваляве! С Новым годом!" — написал мужчина.
Подснежники расцвели зимой. Фото: Facebook/Jozsef Molnar
В Сети восхищаются
Пользователи Сети не ожидали увидеть такую красоту зимой, поэтому под постом оставили множество восхищенных комментариев:
- "На Закарпатье зацвели подснежники!"
- "Весна посреди зимы! Удивительно!"
- "Весна заблудилась"
- "Красота, но природа имеет сбой"
В Киеве зимой зацвели сакуры: специалисты назвали причину
Цветы на деревьях в декабре заметили на улице Липской в Печерском районе столицы.
В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" нас заверили, что цветение сакур в зимний период в Киеве наблюдается уже не в первый раз.
"На самом деле это сорт вишни, искусственно изобретенный с помощью селекционного воздействия на данный вид растений на генетическом уровне. Таким образом, по своим биологическим особенностям растение может цвести дважды в год: весной и осенью (ориентировочно в октябре). Однако ввиду глобальных изменений экологического равновесия, когда мы имеем достаточно теплый зимний период, покой для растений не наступает, поэтому они продолжают вегетировать и позже выпускать бутоны", – объясняют в "Киевзеленстрое".
Коммунальщики добавляют, что для данного вида сакур это норма, а осеннее цветение является непродолжительным процессом, не дающим в результате плодоношения, поэтому растение прекрасно себя чувствует.
"Это не является отклонением и не может привести к ослаблению растения сакуры или повлиять на ее развитие", – поясняют в "Киевзеленстрое".
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