Весна посреди зимы. На Закарпатье зацвели первые подснежники (фото)

Пользователи Сети остались в восторге

В Украине зимой зацвели первые цветы. Фото: коллаж "Сегодня"

В городе Свалява Закарпатской области 3 января зацвели первые цветы – подснежники.

Соответствующее фото опубликовал пользователь Jozsef Molnar на странице в Facebook.

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Удивительное явление

На снимке можно увидеть, что в январе в городе расцвели белые подснежники.

"А это в Сваляве! С Новым годом!" — написал мужчина.

Подснежники расцвели зимой. Фото: Facebook/Jozsef Molnar

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В Сети восхищаются

Пользователи Сети не ожидали увидеть такую красоту зимой, поэтому под постом оставили множество восхищенных комментариев:

"На Закарпатье зацвели подснежники!"

"Весна посреди зимы! Удивительно!"

"Весна заблудилась"

"Красота, но природа имеет сбой"

В Киеве зимой зацвели сакуры: специалисты назвали причину

Цветы на деревьях в декабре заметили на улице Липской в Печерском районе столицы.

В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" нас заверили, что цветение сакур в зимний период в Киеве наблюдается уже не в первый раз.

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