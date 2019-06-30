Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Ветераны войны на Донбассе приедут во Львов для участия в "Играх Героев"

30 июня, 07:15

Подготовкой спортсменов занимаются по всей Украине: Харькове, Киеве, Одессе, Николаеве, Днепре и Львове

Фото: AFP

Во Львове пройдут соревнования по функциональному многоборью для людей с инвалидностью, в том числе и ветеранов войны на Донбассе под названием "Игры Героев". На товарищескую встречу с собратьями прибудут 20 ветеранов АТО / ООС из разных городов Украины. Соревнования начнутся в воскресенье, 30 июня, в 13.00 и будут проходить уже в третий раз.

"Участники соревнований стремятся своим личным примером показать всем людям с инвалидностью, что можно жить полноценной жизнью даже с инвалидностью, а также продемонстрировать всем зрителям возможности силы воли", – рассказал руководитель проекта во Львове, руководитель ОО инвалидов воинов АТО "Пульс жизни" Павел Слободян.

В этом году "Игры Героев" возглавляет Роман Линдов – боец, получивший ранения во время Майдана зимой 2013/2014 гг (потерял кисть руки и получил ожоги 30% поверхности тела). Теперь он стал сильнейшим адаптивным кросфит – атлетом Украины.

Справка: "Игры Героев" (англ. Games Heroes) – волонтерский проект, спортивные соревнования ветеранов с инвалидностью. Игры были начаты в США, а с 21 мая 2016 проводятся и среди ветеранов Вооруженных сил Украины, а также гражданских с инвалидностью. Главная цель "Игорь Героев" – психологическая и физкультурно-спортивная реабилитация бойцов и социальная адаптация людей с инвалидностью.
Подготовкой спортсменов занимаются несколько залов по Украине – в Харькове, Киеве, Одессе, Николаеве, Днепре и Львове. Все тренеры работают на безвозмездной основе.

Напомним, ранее  в столичном Дворце спорта прошли "Игры героев" – соревнования по кроссфиту среди бойцов, получивших серьезные ранения в результате боевых действий на Донбассе. В состязаниях приняли участие около 50-ти спортсменов из разных областей страны, которых разделили на три категории: спортсмены на протезах, раненные и колясочники. Бойцы соревновались в поднятии штанги, велотреке и отжиманиях.

А в Киеве солдаты боролись за звание самой сильной воинской части.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Львов, ветераны, бойцы, игры героев

Вы сейчас просматриваете новость " Ветераны войны на Донбассе приедут во Львов для участия в "Играх Героев"". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уникальная выставка во Львове: Фонд Рината Ахметова приглашает посмотреть на мамонта и носорога

27 июня, 11:59

Экспозиция работает со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00, понедельник и вторник – выходные дни

Во Львове почти всем "рогатым" дадут новые номера

27 июня, 11:47

Смена нумерации тролейбусов позволит избежать путаницы вокруг одних и тех же маршрутов при разных видах транспорта

Во Львове охранники ресторана случайно убили человека

26 июня, 06:30

Причиной смерти стала механическая асфиксия

Львовские школьники-рекордсмены ВНО получат денежные премии

25 июня, 15:26

Те, кто заработал 200 баллов, будут отмечены вознаграждением в 5000 гривен

Зеленский блестяще «заткнул» соратников Порошенко

Открылась страшная правда о семье убийцы Даши Лукьяненко

Уничтожение российского снайпера под Донецком попало на видео

Народный синоптик дал прогноз погоды на июль

В Украине изменились требования к супермаркетам и магазинам

После родов наложниц обычно ссылают: невесту Тимати предупредили

"Пассажиры крестятся, машины вокруг тонут": у аэропорта Москвы ЧП

Снимки со свадьбы российского певца Лазарева удивили фататов

Генерал СБУ раскрыл детали дела об убийстве ребенка копами

8-ми украинским морякам в РФ предъявлено окончательное обвинение

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

Вчера, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Что изменится для украинцев в июле: паспорта – дороже, пенсии – выше

28 июня, 07:07

Заработает новый закон о языке, а также начнется вступительная кампания

Курс валют: долго ли еще будет укрепляться гривня

27 июня, 09:04

Эксперты говорят, что нынешний год может быть не похож на предыдущие

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

Эксперты рассказали, как охладить квартиру без кондиционера

Как понять, что в организме не хватает магния
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь