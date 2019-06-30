Ветераны войны на Донбассе приедут во Львов для участия в "Играх Героев"

Подготовкой спортсменов занимаются по всей Украине: Харькове, Киеве, Одессе, Николаеве, Днепре и Львове

Фото: AFP

Во Львове пройдут соревнования по функциональному многоборью для людей с инвалидностью, в том числе и ветеранов войны на Донбассе под названием "Игры Героев". На товарищескую встречу с собратьями прибудут 20 ветеранов АТО / ООС из разных городов Украины. Соревнования начнутся в воскресенье, 30 июня, в 13.00 и будут проходить уже в третий раз.

"Участники соревнований стремятся своим личным примером показать всем людям с инвалидностью, что можно жить полноценной жизнью даже с инвалидностью, а также продемонстрировать всем зрителям возможности силы воли", – рассказал руководитель проекта во Львове, руководитель ОО инвалидов воинов АТО "Пульс жизни" Павел Слободян.

В этом году "Игры Героев" возглавляет Роман Линдов – боец, получивший ранения во время Майдана зимой 2013/2014 гг (потерял кисть руки и получил ожоги 30% поверхности тела). Теперь он стал сильнейшим адаптивным кросфит – атлетом Украины.

Справка: "Игры Героев" (англ. Games Heroes) – волонтерский проект, спортивные соревнования ветеранов с инвалидностью. Игры были начаты в США, а с 21 мая 2016 проводятся и среди ветеранов Вооруженных сил Украины, а также гражданских с инвалидностью. Главная цель "Игорь Героев" – психологическая и физкультурно-спортивная реабилитация бойцов и социальная адаптация людей с инвалидностью.

Подготовкой спортсменов занимаются несколько залов по Украине – в Харькове, Киеве, Одессе, Николаеве, Днепре и Львове. Все тренеры работают на безвозмездной основе.

Напомним, ранее в столичном Дворце спорта прошли "Игры героев" – соревнования по кроссфиту среди бойцов, получивших серьезные ранения в результате боевых действий на Донбассе. В состязаниях приняли участие около 50-ти спортсменов из разных областей страны, которых разделили на три категории: спортсмены на протезах, раненные и колясочники. Бойцы соревновались в поднятии штанги, велотреке и отжиманиях.

А в Киеве солдаты боролись за звание самой сильной воинской части.

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