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Въезд в Ивано-Франковск ограничат из-за коронавируса: названа дата

31 марта, 18:12

Татьяна Очеретяна

Людям, которые хотят попасть в город, будут мерить температуру

С целью предотвращения распространения коронавируса в Ивано-Франковской области вводятся новые ограничения на время карантина. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Маркинцив в соцсетях.

Он отметил, что с 1 апреля в области будет ограничено пользование детскими, спортивными и игровыми площадками; посещение парков и рекреационных зон, водных объектов; запрещено распивать алкогольные и слабоалкогольные напитки и разжигать костер.

А со 2 апреля будет ограничен заезд в город без необходимости. Будут установлены КПП и проводиться температурный скрининг.

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Напомним, в Ивано-Франковской области после родов умерла женщина, которая поступила на плановое лечение в начале марта и не признавалась, что была за границей.

Кроме того, мы писали, что в Ивано-Франковске ожидают новую волну коронавируса. По оценкам врачей, заболевших станет больше еще через две-три недели.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Ивано-Франковск карантин коронавирус

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