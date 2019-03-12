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Везла одежду на более полумиллиона гривен: в аэропорту Львова задержали женщину

Сегодня, 13:41

В чемодане женщины нашли пакеты товаров с этикетками известных мировых брендов

Везла одежду на более полумиллиона гривен: в аэропорту Львова задержали женщину Запад В чемодане женщины нашли пакеты товаров с этикетками известных мировых брендов

Во Львовском аэропорту у женщины, которая прилетела из Милана, конфисковали брендовые вещи стоимостью на более полумиллиона гривен.

Как выяснилось, в аэропорту 49-летняя жительница Львова сразу пошла по "зеленому коридору". Таким образом она пыталась скрыть товары, подлежащие налогообложению. Когда у таможенников возникло подозрение, они осмотрели чемоданы женщины. Там обнаружили пакеты товаров с этикетками известных мировых брендов.

Женщина признала, что товар принадлежит ей и даже показала чеки, но вещи все равно изъяли. По этому факту завели дело и направили в суд, поскольку беспошлинно в Украину можно провозить покупки стоимостью до 500 евро.

Ранее мы писали, что на КПВВ в Донецкой области женщина пыталась подкупить пограничников для перевозки на временно оккупированную территорию товаров на четверть миллиона гривен. 

Кроме того, ранее в Закарпатской области украинские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался провезти в Италию крупную партию контрабандных сигарет.

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Тег пограничники, Львов, женщина, задержание, одежда

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