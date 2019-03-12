Везла одежду на более полумиллиона гривен: в аэропорту Львова задержали женщину

В чемодане женщины нашли пакеты товаров с этикетками известных мировых брендов

Везла одежду на более полумиллиона гривен: в аэропорту Львова задержали женщину 2019-03-12T13:41:00+02:00 Запад В чемодане женщины нашли пакеты товаров с этикетками известных мировых брендов

Как выяснилось, в аэропорту 49-летняя жительница Львова сразу пошла по "зеленому коридору". Таким образом она пыталась скрыть товары, подлежащие налогообложению. Когда у таможенников возникло подозрение, они осмотрели чемоданы женщины. Там обнаружили пакеты товаров с этикетками известных мировых брендов.

Женщина признала, что товар принадлежит ей и даже показала чеки, но вещи все равно изъяли. По этому факту завели дело и направили в суд, поскольку беспошлинно в Украину можно провозить покупки стоимостью до 500 евро.

Ранее мы писали, что на КПВВ в Донецкой области женщина пыталась подкупить пограничников для перевозки на временно оккупированную территорию товаров на четверть миллиона гривен.

Кроме того, ранее в Закарпатской области украинские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался провезти в Италию крупную партию контрабандных сигарет.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Везла одежду на более полумиллиона гривен: в аэропорту Львова задержали женщину". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.