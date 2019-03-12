Везла одежду на более полумиллиона гривен: в аэропорту Львова задержали женщину
В чемодане женщины нашли пакеты товаров с этикетками известных мировых брендов
Как выяснилось, в аэропорту 49-летняя жительница Львова сразу пошла по "зеленому коридору". Таким образом она пыталась скрыть товары, подлежащие налогообложению. Когда у таможенников возникло подозрение, они осмотрели чемоданы женщины. Там обнаружили пакеты товаров с этикетками известных мировых брендов.
Женщина признала, что товар принадлежит ей и даже показала чеки, но вещи все равно изъяли. По этому факту завели дело и направили в суд, поскольку беспошлинно в Украину можно провозить покупки стоимостью до 500 евро.
Ранее мы писали, что на КПВВ в Донецкой области женщина пыталась подкупить пограничников для перевозки на временно оккупированную территорию товаров на четверть миллиона гривен.
Кроме того, ранее в Закарпатской области украинские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался провезти в Италию крупную партию контрабандных сигарет.
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