Везли больного с COVID-19: в Ровно скорая попала в ДТП (фото)

К счастью, обошлось без пострадавших

В Ровно столкнулись легковой автомобиль и карета скорой помощи, которая везла пациента инфицированного коронавирусом в больницу.

Реклама

Как сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи, авария произошла на перекрестке улиц Грушевского и Орлова, 23 марта.

Отмечается, что ДТП произошло из-за того, что водитель легкового автомобиля не пропустил карету скорой помощи. В результате столкновения авто медиков получило механические повреждения.

В тренде В оккупированной Горловке заметили танки: видео

Реклама

"В карете скорой был "ковидный" пациент, которого транспортировали в медицинское учреждение. Никто из людей вследствие аварии не пострадал", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Тернополе скорая с вакциной попала в ДТП. Пострадали трое человек.

Также напомним, ранее в Харькове скорая помощь попала в ДТП.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама