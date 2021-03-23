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Везли больного с COVID-19: в Ровно скорая попала в ДТП (фото)

23 марта, 13:42

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

К счастью, обошлось без пострадавших

В Ровно столкнулись легковой автомобиль и карета скорой помощи, которая везла пациента инфицированного коронавирусом в больницу.

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Как сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи, авария произошла на перекрестке улиц Грушевского и Орлова, 23 марта.

Отмечается, что ДТП произошло из-за того, что водитель легкового автомобиля не пропустил карету скорой помощи. В результате столкновения авто медиков получило механические повреждения.

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"В карете скорой был "ковидный" пациент, которого транспортировали в медицинское учреждение. Никто из людей вследствие аварии не пострадал", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Тернополе скорая с вакциной попала в ДТП. Пострадали трое человек.

Также напомним, ранее в Харькове скорая помощь попала в ДТП.

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ДТП Ровно скорая помощь пациент COVID-19
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