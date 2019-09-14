Везли полтонны сыра: на границе с Польшей пресекли крупную контрабанду

Скрытый товар нашли во время углубленного осмотра транспортного средства

Пограничники на границе с Польшей задержали автобус с крупной партией контрабандного сыра. Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Так, сегодня ночью в пункт пропуска "Устилуг" прибыл рейсовый автобус "Хрубешов – Владимир-Волынский". Пограничники провели углубленный осмотр транспортного средства.

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"В ходе проверки погранично-таможенная группа обнаружила скрытый от контроля товар. Всего в специально изготовленном тайнике, под сиденьем водителя, доступ к которому стал возможным после демонтажа стены в багажном отделении, было обнаружено почти 500 кг сыра", – пишут в ведомстве.

Через скрытый товар водитель лишился автобуса "Неоплан". Сумма оценки изъятого сыра составила более 50 000 гривен, а автобуса – почти 800 000 гривен. Контрабандный сыр был передан работникам таможни.

Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины . Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

А в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

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