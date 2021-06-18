Видео дня. На Волыни грабитель выпрыгнул из окна на четвертом этаже и убежал

Злоумышленника пытался удержать за руки якобы один из собственников квартиры, которую тот хотел ограбить

В Ковеле Волынской области из окна на четвертом этаже дома спрыгнул мужчина и убежал. По предварительным данным, он хотел ограбить квартиру, но его поймал один из собственников квартиры.

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Об этом сообщает Ковель Media.

На кадрах видно, как мужчина в черной одежде вылез из окна и пытался спрыгнуть вниз, но его за руки схватил другой мужчина. Неизвестный в итоге сумел спрыгнуть вниз. Упав на землю, он поднялся и, прихрамывая, побежал.

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На место происшествия вызвали сотрудников полиции. Прыгун сказал правоохранителям, что якобы хотел покончить жизнь самоубийством.

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