Вилкул объяснил идею "Оппоблока" по объединению Украины

В партии говорят о создании богатой и сильной Украины, в которой есть место каждому, кто считает себя гражданином нашей страны

Александр Вилкул. Фото: opposition.com.ua

"Оппозиционный блок" провел в Ужгороде форум "Языки нацменьшинств, религия, мультикультурность", в нем приняли участие представители органов местного самоуправления Закарпатья, восточных, центральных и южных регионов Украины, представители национальных меньшинств, эксперты, представители религиозных и культурных организаций.

На форуме выступил один из лидеров "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

"Украина – мультинациональное и мультикультурное государство. В этом наша сила, а не слабость. В рядах "Оппозиционного блока" – мэры и представители местного самоуправления, депутаты, общественники, которые представляют все регионы нашей страны", – сказал он.

"Оппозиционный блок" выступает в защиту прав всех народов, населяющих Украину. Это касается прав свободно говорить на своем родном языке и получать на нем образование, иметь возможность без ограничений исповедовать свои национальные конфессии", – подчеркнул Вилкул.

Он отметил, что консолидирующая идея заключается в создании богатой и сильной Украины, в которой есть место каждому, кто считает себя гражданином нашей страны. Для этого у "Оппозиционного блока" есть детальная программа и разработанные законопроекты.

Мэр Ужгорода Богдан Андреев, который входит в первую десятку списка "Оппозиционного блока" на выборах в Верховную Раду, подчеркнул, что его город показывает пример того, как многие национальности могут жить в мире, работать и обогащать друг друга своими культурными традициями.

"Ужгород и Закарпатская область могут быть примером для всей Украины – как более 100 национальностей Закарпатья могут свободно использовать свой язык, свои культурные традиции", – сказал Андреев.

Первый заместитель главы облсовета, заместитель главы Закарпатской областной организации "КМКС" Партия венгров Украины" Иосиф Борто отметил, что у всех граждан Украины должны быть равные возможности для получения образования на родном языке.

"Реальная защита прав национальных меньшинств позволит восстановить дружественные отношения со странами-соседями", – отметил Вилкул.

По итогам форума была принята резолюция. В ней, в частности, говорится о том, что одной из первоочередных задач нового парламента является реализация программы "Оппозиционного блока", направленной на отмену дискриминационных законов и реформ, объединение страны и защиту прав национальных меньшинств.

Ключевым положением резолюции стал пункт о необходимости восстановления в Украине мира и гражданского согласия.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Вилкул назвал задачи "Оппоблока" в новом парламенте .

Также сообщалось, что Вилкул собирается обжаловать "языковой" закон в Конституционном суде.





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