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Виртуальные войны: переписка в сети закончилась обещанием "откусить голову"

Сегодня, 18:48

Двое жителей Тернопольской области поссорились из-за политических разногласий


В Тернопольской области переписка двоих местных жителей в социальных сетях закончилась вызовом полиции: мужчины не сошлись в политических взглядах и в результате один из них пообещал "откусить голову" другому.

Журналисты "Сегодня" отыскали обоих спорщиков и расспросили у стражей порядка, чем может закончиться ссора в интернете.

Так, Игорь Дзвинка из Теребовли признался, что в последнее время часто писал о политике на своей странице в сети и комментировал чужие посты. Так он и поссорился с другим пользователем и тот написал оскорбительный комментарий.

"Могу приехать и провести с вами, Игорь Дзвинка, воспитательную работу – откусить ухо, вместе с головой", – вспомнил мужчина.

Эти слова местного госслужащего, сотрудника Теребовлянской районной госадминистрации, Игорь воспринял как вполне реальную угрозу, и обратился в полицию. По факту угроз там начали проверку.

"Назначена по этому факту проверка. Будут опрошены, возможно, там были и свидетели какие-то, очевидцы этого сообщения, этой угрозы", – рассказал спикер управления Нацполиции в Тернопольской области Сергей Крета.

"Сегодня" нашли автора сообщения, которое напугало Игоря Дзвинку. Это – Игорь Марцинив. Он не отказывается от своих слов, но уверяет, что их не так поняли.

"Намерения убивать человека, конечно, у меня не было. Возможно, я как-то не так выразился или написал, потому я хочу официальное заявление сделать, что там же я перед ним извинился", – заверил он.

Мужчина добавил, что готов отвечать перед законом и умышленно не удалял сообщение из социальных сетей.

"Конечно, я негативно отношусь к ссорам между людьми, близкими людьми, потому что все равно нам нужно жить", – подчеркнул Марцинив.

В свою очередь, Игорь Дзвинка считает, что полиция слишком долго проводит проверку, и уже обратился в прокуратуру.

"Наказание определено статьей 129 Уголовного кодекса Украины, там оно наказывается лишением свободы до полугода или ограничением свободы. Кроме того, в дальнейшем я планирую обратиться в суд, поскольку этот комментарий был в публичной группе и содержал неправдивые ведомости", – заявил он.

В Украине уже были случаи, когда оскорбления в соцсетях заканчивались приговором суда. В Тернопольской области в последний раз такое случилось семь лет назад – судились из-за личного оскорбления две девушки. Одной из них назначили штраф.

Напомним, ранее мы писали о том, что советуют специалисты пользователям интернета для противостояния негативу и агрессии в социальных сетях.

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Тег угрозы, соцсети, социальные сети, тернопольская область

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Сегодня

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