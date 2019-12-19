Визг был слышен за квартал: 1700 летучих мышей устроили брачные игры на балконе многоэтажки во Львове (фото)

Фото: Андрей-Тарас Башта, Facebook

Во Львове 1700 летучих мышей решили перезимовать на балконе многоэтажки на улице Мазепы и устроили там брачные игры. Огромное количество рукокрылых на собственные глаза увидел старший научный сотрудник Института экологии Карпат Андрей-Тарас Башта, сообщает Syla.news.

Ученый рассказал, что балкон оккупировали обычные летучие мыши породы рыжая вечерница. По его словам, еще 20 лет назад они оставались зимовать в южных районах Румынии и Болгарии, а теперь распространены и в Украине.

"Летучие мыши этой породы живут в львовских домах. Зимуют на чердаках, в щелях между домами или под подоконниками", - рассказал Башта.

Он отметил, что обычно эти летучие мыши укладываются на зимовку группами в 10, 20 или 30 особей. Такого, чтобы в одном месте их было 1700 – ученому видеть не приходилось.

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"Первые летучие мыши залетели на этот балкон около недели назад. Хозяева боялись выйти на балкон и надеялись, что летучие мыши сами улетят. А получилось, что первая пара привлекла других. И уже через неделю их собралось рекордное количество", – рассказал Андрей-Тарас Башта.

Позже хозяева поняли, что летучие мыши их балкон самостоятельно не покинут. Они обратились в службу по чрезвычайным ситуациям, а те, в свою очередь, к специалистам.

"Это обычный балкон многоэтажки. Там есть какие-то полочки, тумбочки, мешки с картошкой. И летучие мыши были везде – в тумбочках, под тумбочками, между мешками. Везде-везде. Занимались тем, чем занимаются летучие мыши в это время – паровались. В них как раз сезон спаривания", – пояснил специалист.

Отметим, что при этом летучие мыши не сидели тихонько – их визг был слышен за квартал от этого дома. Рукокрылых вынесли в ближайший парк и выпустили. Те полетели искать себе другое место для зимовки.

"Мы также обследовали другие балконы этого дома. Меня удивило, что это огромная многоэтажка, а они все сгрудились на одном балконе. Однако, думаю, они живут также на чердаке в этом доме. И могут вернуться сюда", – отметил ученый.

Также он добавил, что указанные летучие мыши кусаются. Мужчина не советует пытаться их выселять самостоятельно.

Ранее мы сообщали, что примерно полтысячи рукокрылых ютились на балконе многоэтажки в Запорожье.

Отметим, что проблемы с зимовкой в этом году испытывают не только летучие мыши, а и ежи. Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что киевлянин устроил приют для ежей в собственной квартире.

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