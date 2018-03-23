Власти Львова решили окончательно отказаться от маршруток

Городской совет Львова поддержал электронную петицию об отказе от маршруток, реализуемую в течение пяти лет.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Городской совет принял поддержать электронную петицию "Требуем отказаться от маршруток и перейти на электротранспорт и удобные автобусы!". Мэрия должна подготовить дорожную карту по решению вопросов, поднятых в электронной петиции", – говорится в сообщении.

Как известно, транспортная комиссия депутатов Львовского горсовета поддержала петицию горожан о полном отказе от частных перевозчиков в пользу электротранспорта и крупных автобусов.

Между тем, скоро украинских пассажиров ожидает настоящая автобусная революция – правительство приняло изменения в постановление Кабмина о регулярных пассажирских перевозках. Теперь помимо комфорта и безопасности все автобусы будут подстроены под потребности людей с инвалидностью и станут более экологичными.

Ранее мы сообщали, что также и в Киеве начались массовые проверки маршруток. Мэр Киева Виталий Кличко поручил департаменту транспортной инфраструктуры КГГА совместно с Государственной службой Украины по безопасности на транспорте провести комплексную проверку маршрутных такс, которые работают в столице.