Власти Тернополя выступили против отнесения города к "красной зоне"

По словам мэра, жителей города никто не заставит жить в одной зоне

Городской совет Тернополя заявил о решительном несогласии с постановлением Кабинета министров Украины об отнесении города к "красной зоне" карантина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Сергей Надал.

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В своем видеообращении мэр заявил, что его возмущает решение включить Тернополь в "красную" зону.

Видео: Сергей Надал, Facedook

"Вдумайтесь, тернополяне возвращаются домой из других городов и не знают, смогут выйти на станции "Тернополь". Они с маленькими детьми, возвращаются с отдыха едут к своим престарелым родителям – что им делать?", – отметил мэр.

Кроме того, он обратился к министру транспорта и потребовал вернуть остановку поездов дальнего следования на станции Тернополь.

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"Я обращаюсь к региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской областной государственной администрации! Я требую не останавливать междугороднее автобусное сообщение с Тернополем. В противном случае через транспортную блокаду вы настроите против себя тернополян", – подытожил мэр.

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Отметим, что ранее на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что области не могут самостоятельно ослаблять противоэпидемические меры, утвержденные правительством. Местные власти могут принимать решения только относительно ужесточения карантина, а не наоборот.

Как известно, с 1 августа Украина поменяла правила адаптивного карантина. Всю территорию поделили на четыре зоны – в зависимости от распространения коронавируса в регионе будут усиливаться либо ослабляться карантинные меры. К самой опасной "красной" зоне отнесли города Луцк и Тернополь.

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