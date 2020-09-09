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Власти трех городов будут судиться с Кабмином из-за "красных" зон

9 сентября, 17:19

Руслан Ровик Руслан Ровик

Черновцы, Ивано-Франковск и Тернополь оспорят карантинные ограничения

Городские советы Черновцов, Ивано-Франковска и Тернополя, которые внесены в "красную" карантинную зону, в суде оспорят решение правительства об ужесточении ограничений.

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Так, секретарь Черновицкого городского совета Василий Продан, общаясь с протестующими под областной государственной администрацией, заверил, что город будет судиться с Кабмином, сообщает АСС.

"Обязательно на сессии Черновицкого городского совета, которая, я думаю, состоится в пятницу (11 сентября – Ред.), будем принимать решение еще раз о том, чтобы все школы и садики заработали. Сейчас созываю согласительный совет", – заявил он.

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Ранее мы сообщали о том, что городской совет Ивано-Франковска подал иск в Окружной административный суд Киева на Кабинет министров Украины, требуя отменить попадание города в "красную" зону. Также местные власти решили с 14 сентября открыть школы и детсады.

Видео: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Напомним, в "красном" Тернополе решили не ужесточать карантин. Смотрите видео с заседания на котором было принято это решение:

Видео: Facebook мэрии Тернополя
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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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