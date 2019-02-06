Вместо денег – увечье: украинец поехал на заработки в Германию и едва не лишился ноги

За месяц лечения в Польше украинец потратил 160 тысяч гривен и не может добиться компенсации

Вместо денег – увечье: украинец поехал на заработки в Германию и едва не лишился ноги 2019-02-06T06:20:00+02:00 Запад За месяц лечения в Польше украинец потратил 160 тысяч гривен и не может добиться компенсации

Работник из Коломыи поехал в Германию на строительство, собирался работать официально, но произошел несчастный случай. Больше месяца он не может добиться компенсаций. Обычно украинцы, которые ездят за границу на заработки, не разговорчивы. Но мужчина рассказал "Сегодня" свою историю, эксклюзивно.

Между тем украинские работодатели начали борьбу за сокращение трудовой миграции.

Вот так после нескольких операций выглядит нога Владимира Голеца из Ивано-Франковской области. Медики с трудом спасли конечность. Мужчина поехал на заработки в Берлин. Проработал несколько дней. Думал, что оформлен официально. Затем был несчастный случай, больница. Тогда Владимир и узнал, что он нелегал.

"Мы были сверху на потолке, демонтировали его. Затем потолок провалился. И я упал вниз с высоты четырех метров", – вспоминает пострадавший Владимир Голец.

На работу Владимира устроили посредники. Они обещали оформить страховку "задним числом". В больницу мужчина попал только на второй день после травмы. Оказалось, что покалечился слишком серьезно.

"Рекрутеры" открестились от работника. Причем и польские, и украинские, которым он платил за услуги посредников.

За месяц лечения в Польше украинец потратил 22 000 злотых. Это почти 160 000 гривен. Компенсирует ли ему кто-то эти деньги – неизвестно. По возвращении в Украину ему сделали еще три операции. Дальше будет оформлять инвалидность.

"По нашему мнению, этот человек может получить компенсацию от агентства, которое направило его работать за границу. Также мы будем пытаться с помощью наших немецких партнеров получить компенсацию от работодателя. Если профсоюзы поднимают шум из-за нарушения прав работников, а украинские работодатели бьют тревогу – государство должно остановить трудовую миграцию", – заверяет председатель профсоюза "Трудовая солидарность" Виталий Махинько.

"Если даже Министерство иностранных дел заявляет – ежемесячно до 100 000 наших людей уезжают за границу – это для страны катастрофа. И если страна на это реагировать не будет, скоро у нас не останется никого. Кто будет работать за станком, производить комбайны?" – сетует председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

Вчера Федерация работодателей Украины опубликовала манифест. Предлагают – как остановить отток кадров из Украины. Стратегическая цель к 2030 году создать 2 миллиона новых рабочих мест.

Это обращение к власти поддержали и крупнейшие работодатели Украины. Предлагают развивать перерабатывающую промышленность, больше продавать украинских товаров за рубеж, привлекать инвестиции. В частности капиталовложений ждут аграрии. У них нехватка кадров – нужно 75 000 работников.

"Если мы привлечем около 70 млрд долларов, то это позволит утроить валовое производство продукции, и практически максимально реализовать потенциал, практически на 90%, который есть. Так вот, нам дополнительно еще нужно будет 400 000 людей в аграрной сфере", – говорит глава Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

Нехватка работников и в промышленности – за несколько последних лет отток кадров здесь удвоился. Частные компании пытаются удержать людей, повышают зарплаты. Например, на предприятиях Метинвеста за прошлый год они выросли в среднем на треть. Впрочем стимулируют работников не только деньгами.

"Это создание безопасных комфортных рабочих мест, это социальные пакеты, создание привлекательных карьерных маршрутов, Которые позволяют молодому сотруднику в течение двух лет достаточно быстро вырасти из рабочего в линейного руководителя", – говорит директор по персоналу холдинга Метинвест Александр Пимкин.

Впрочем, как утверждают предприниматели, без помощи государства миграцию украинцев на заработки не остановить. А из-за нехватки кадров достичь экономического роста в Украине будет сложно.

Как мы писали, украинцы стали меньше выезжать на заработки за рубеж. "Безвиз" открыл европейские границы для украинцев, но эксперты советуют проанализировать все "за" и "против", прежде чем ставить на себе клеймо "гастарбайтер".

Ранее сообщалось, что среди украинцев популярностью пользуются рабочие специальности.

Напомним, заработки за границей получили альтернативу в Украине – специалисты рабочих профессий объединяются в "Службы мастеров" в своих городах.

Украинцы едут в Европу за новой жизнью, но не всегда реальность соответствует действительности. Журналисты "Сегодня" недавно разобрались, как живут заробитчане в ЕС и чем отличается Польша от Литвы.

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