Во Львов из Италии экстрадировали опасного преступника
Мужчина подозревается в убийстве
Во Львов из Италии экстрадировали преступника, который подозревается в умышленном убийстве.
"В сентябре 2015 г. во Львове к одному из домов на автомобиле BMW подъехали неизвестные в камуфляжной форме и расстреляли 50-летнего мужчину. Стрелком оказался один из участников местной организованной преступной группы, ранее судимый за разбойные нападения", – сообщают в полиции.
Вскоре злоумышленник, который выпустил в жертву несколько пуль, бежал за границу и был объявлен в международный розыск. Через несколько лет на полицейские вышли на след убийцы и задержали в Италии.
В феврале этого года 45-летнего участника ОПГ этапировали в Украину. Следователи львовской полиции объявили злоумышленнику подозрение по п.12 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство). Галицкий районный суд Львова избрал подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Напомним, недавно в Украину экстрадировали львовянина, разыскиваемого за похищение автомобиля и задержанного в Андорре.
Ранее в Украину экстрадировали жительницу Ровно, которая нанесла многочисленные смертельные ножевые ранения своем бывшему мужу. Спрятав тело в кладовке, в туже ночь из аэропорта Борисполь она вылетела в Египет к любовнику, с которым познакомилась через соцсети. Полицейские объявили беглянку в международный розыск. Вскоре ее задержали компетентные органы Арабской Республики Египет.
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