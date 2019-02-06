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Во Львов из Италии экстрадировали опасного преступника

Сегодня, 06:36

Мужчина подозревается в убийстве

Фото: Нацполиция
Во Львов из Италии экстрадировали опасного преступника //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/99e/4d3/5c599e4d3b1a5.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/99e/4d3/5c599e4d3b1a5.jpeg Запад Мужчина подозревается в убийстве

Во Львов из Италии экстрадировали преступника, который подозревается в умышленном убийстве.

"В сентябре 2015 г. во Львове к одному из домов на автомобиле BMW подъехали неизвестные в камуфляжной форме и расстреляли 50-летнего мужчину. Стрелком оказался один из участников местной организованной преступной группы, ранее судимый за разбойные нападения", – сообщают в полиции.

Вскоре злоумышленник, который выпустил в жертву несколько пуль, бежал за границу и был объявлен в международный розыск. Через несколько лет на полицейские вышли на след убийцы и задержали в Италии.

В феврале этого года 45-летнего участника ОПГ этапировали в Украину. Следователи львовской полиции объявили злоумышленнику подозрение по п.12 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство). Галицкий районный суд Львова избрал подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, недавно в Украину экстрадировали львовянина, разыскиваемого за похищение автомобиля и задержанного в Андорре.

Ранее в Украину  экстрадировали жительницу  Ровно, которая  нанесла многочисленные смертельные ножевые ранения своем бывшему мужу. Спрятав тело в кладовке, в туже ночь из аэропорта Борисполь она вылетела в Египет к любовнику, с которым познакомилась через соцсети. Полицейские объявили беглянку в международный розыск. Вскоре ее задержали компетентные органы Арабской Республики Египет.

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Тег убийство, Львов, расстреляли, экстрадиция

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