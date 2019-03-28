Во Львов съехались таможенники пяти стран Европы: "евробляхи" сразу перекрыли улицу

Владельцы машин на иностранной регистрации требуют снизить акциз на растаможку

Во Львов съехались таможенники пяти стран Европы: "евробляхи" сразу перекрыли улицу 2019-03-28T17:38:00+02:00 Запад Владельцы машин на иностранной регистрации требуют снизить акциз на растаможку













Во Львове сегодня под главное здание львовской таможни владельцы машин на "евробляхах" устроили акцию протеста и перекрыли улицу Костюшко.

Как оказалось, на митинг с файерами вышли члены организации "Авто Евро Сила", которые требуют отмены действующего акциза на растаможку "евроблях".

В то же время, по информации ГФС, именно сегодня во Львове встречаются руководители таможенных органов пяти стран Европы – Украины, Болгарии, Польши, Словакии и Венгрии. Целью мероприятия – координация действий в борьбе с контрабандой, в том числе контрафактным алкоголем, табачными изделиями, оружием, наркотиками и янтарем.

В соцсетях сразу началось бурное обсуждение акции протеста "бляхеров", однако люди недоумевают, чем владельцы "блях" снова недовольны.

Напомним, льготный период длился с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019-го. В целом таможни ГФС оформили более 2018 тыс. транспортных средств, за которые уплачено свыше 13,6 млрд гривен платежей.

Из них почти 140 тыс. – авто с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита. За их оформление украинцы уплатили почти 8,7 млрд гривен.

Ранее мы писали, что, назвавшись таможенным брокером, мошенник обманул более сотни владельцев автомобилей на иностранной регистрации во Львовской области.

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