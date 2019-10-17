Во Львов "завезли" редкий вид лихорадки

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Во Львове зарегистрирован случай заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Как оказалось, 22-летний львовский студент почувствовал слабость еще в начале сентября. Боль в горле, насморк, высокая температура, кашель не проходили больше недели, и состояние только ухудшалось.

"13 сентября он был госпитализирован в "Львовскую областную инфекционную клиническую больницу" в реанимационное отделение. У больного отмечались нарушения со стороны почек. Заключительный диагноз: Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, вызванная Hantavirus Puumala", – сообщают в Львовском областном лабораторном центре.

Было установлено, что больной часто употреблял в пищу приправу из семян тмина "Зира", которую выращивают в Юго-Восточной Азии. Специи приобретал на одном из рынков Львова, не фасованные, по всей вероятности, инфицированные экскрементами грызунов и без термической обработки.

Добавим, что геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – острая вирусная болезнь, характеризующаяся общей интоксикацией, своеобразным поражением почек, развитием острой почечной недостаточности и тромбогеморрагического синдрома (нарушение свертывания крови).

В Украине за последние девять лет зарегистрировано 23 случая заболеваний в Киевской, Сумской и Закарпатской областях, а также Киеве.

Напомним, недавно в одной из самых туристических стран мира объявили эпидемию.

Ранее в Киеве подтвердили случай заболевания лихорадкой Западного Нила у молодого мужчины, который отдыхал на Крите.

Также сообщалось, что в Конго была зафиксирована мощная вспышка смертельной лихорадки Эбола – второй по силе в истории: заболели уже более двух тысяч человек, при этом две третьи случаев заболевания – со смертельным исходом.

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