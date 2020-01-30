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Во Львове 18-летний парень погиб во время селфи. Молодой человек вылез на вагон-цистерну, чтобы сделать яркий снимок, и умер от травм, полученных в результате поражения электрическим током. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

"29 января около 22:00 в полицию поступило сообщение от медиков скорой помощи о том, что на железнодорожных путях по улице Опришкивской во Львове погиб молодой парень. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Лычаковского отдела полиции. Правоохранители установили личность погибшего – им оказался 18-летний львовянин", – рассказали в полиции.

Установлено, что парень вместе со своим братом и другом прогуливался железнодорожными путями и решил сделать селфи на вагон-цистерне. Он вылез на вагон и был поражен электрическим током. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

В то же время правоохранители напоминают, что железнодорожные пути – не место для забав и прогулок. Они просят родителей еще раз объяснить детям, что делая селфи в опасных местах, можно травмироваться или даже погибнуть.

Напомним, ранее во Львове парень также выбрался на вагон товарного поезда с зерном, который стоял на путях сортировочного парка, и погиб от удара током.

А в Николаевской области двое подростков залезли на металлическую электроопору и одного из них ударило током. Пострадавший парень попал в реанимацию. Как выяснилось, ребята хотели сделать селфи на высоте около 30 метров.

После удара 16-летний парень упал с самой высокой точки электроопоры и зацепился ногой за металлический каркас низкой платформы. Младший пытался помочь другу, но безуспешно. Ребят заметили люди, которые вызвали полицию и спасателей. Спасатели спустили со столба парня и передали медикам.

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