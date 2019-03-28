Во Львове 92-летняя бабушка угрожала взорвать квартиру
Спасатели предоставили доступ в ее квартиру работникам полиции
На днях во Львове к спасателям поступило сообщение, что на ул. С. Петлюры, на третьем этаже пятиэтажного жилого дома 92-летняя женщина угрожает открыть газ и подорвать квартиру. Об этом сообщают в ГСЧС.
На место были отправлены спасателей, которые с помощью выдвижной лестницы предоставили доступ работникам полиции для попадания в квартиру.
На месте происшествия никто не пострадал, обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями.
Ранее во Львове произошел взрыв в заведении общественного питания, была ранена 17-летняя девушка.
Кроме того, в городе Стрый на ГП "Стрыйский вагоноремонтный завод" при распылении металлической бочки из-под неизвестного вещества произошел взрыв.
Также мы писали, что на проспекте Свободы во Львове на территории Рождественской ярмарки в 13:22 произошел взрыв в одном из деревянных домиков. Затем пожар перекинулся на два соседних торговых павильона. Причиной пожара могло послужить нарушение техники безопасности.
А не так давно в Ровно, на территории частного хозяйства 43-летнего местного жителя прогремел взрыв.
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