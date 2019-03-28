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Во Львове 92-летняя бабушка угрожала взорвать квартиру

Сегодня, 06:30

Спасатели предоставили доступ в ее квартиру работникам полиции

Во Львове 92-летняя бабушка угрожала взорвать квартиру //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bb0/396/5c9bb03968760.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bb0/396/5c9bb03968760.jpg Запад Спасатели предоставили доступ в ее квартиру работникам полиции

На днях во Львове к спасателям поступило сообщение, что на ул. С. Петлюры, на третьем этаже пятиэтажного жилого дома 92-летняя женщина угрожает открыть газ и подорвать квартиру. Об этом сообщают в ГСЧС.

На место были отправлены спасателей, которые с помощью выдвижной лестницы предоставили доступ работникам полиции для попадания в квартиру.

На месте происшествия никто не пострадал, обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями.

Ранее во Львове произошел взрыв в заведении общественного питания, была ранена 17-летняя девушка.

Кроме того, в городе Стрый на ГП "Стрыйский вагоноремонтный завод" при распылении металлической бочки из-под неизвестного вещества произошел взрыв.

Также мы писали, что на проспекте Свободы во Львове на территории Рождественской ярмарки в 13:22 произошел взрыв в одном из деревянных домиков. Затем пожар перекинулся на два соседних торговых павильона. Причиной пожара могло послужить нарушение техники безопасности.

А не так давно  в Ровно, на территории частного хозяйства 43-летнего местного жителя прогремел взрыв.

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Тег газ, взрыв, Львов, квартиры

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