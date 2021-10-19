Во Львове ампутируют ноги COVID-больным. Кто в зоне риска

Такие случаи могут быть и в других больницах, утверждают медики

Ампутировали конечности у пожилых людей / Коллаж "Сегодня"

Во Львовемедики за эту неделю трижды ампутировали конечности пациентов с COVID-19. Из-за осложнений у людей появились симптомы тромбоза.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в 8-й городской клинической больнице Львова.

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Частые ампутации

"С начала пандемии хирургам больницы пришлось ампутировать нижние конечности у пациентов в 15 случаях. Сейчас врачей насторожило, что лишь за неделю пришлось сделать три ампутации. Речь идет об ампутации одной конечности у пациентов возрастом более 60 лет", – рассказала представитель медучреждения Ирина Папирнык.

Кто в зоне риска?

Тромбоз во время COVID-19 может быть у тех людей, которые болеют диабетом, атеросклерозом, а также у пациентов с сверхвесом или тех, которые курят.

Почему так происходит?

Медики утверждают, что COVID-19 вызывает тромбирование мелких и крупных сосудов в разных участках тела.

"Есть несколько видом тромбоза. Чаще всего – тромбоз в легких, иногда – в кишечнике, а это ишемия кишечника. Это вторая причина смерти всех таких пациентов. Также есть тромбоз в нижних конечностях", – добавили в больнице.

По словам врачей, не исключено, что и в других больницах есть такие случаи.

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Во Львове действуют дополнительные карантинные ограничения

Школьники идут на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Это же касается учреждений внешкольного образования, в том числе музыкальных школ. Библиотеки будут работать только на выдачу книг.

на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Это же касается учреждений внешкольного образования, в том числе музыкальных школ. Библиотеки будут работать только на выдачу книг. Запрет на массовые мероприятия, кроме тех, в которых участники и организаторы имеют сертификат вакцинации или негативный ПЦР-тест, сделанный не позже 72 часов до начала мероприятия.

Театры, музеи, кинотеатры, галереи, филармония, органный зал работают только для посетителей с COVID-сертификатом или негативным ПЦР-тестом. Количество посетителей – не более 50% от общего числа мест.

Спортзалы, отели и хостелы будут работать на таких же условиях – полная вакцинация персонала и наличие ПЦР-теста.

Объектам торговли, парикмахерским, салонам красоты и торгово-развлекательным центрам разрешат работать при условии вакцинации персонала или наличия негативных ПЦР-тестов. Заполняемость не может превышать половины от торговых площадей.

Учреждения общепита смогут работать до 23:00 и при условии полной вакцинации персонала или негативных ПЦР-тестов.

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