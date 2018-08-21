Во Львове арестовали "художника", который напал с ножом на полицейского

Юноше грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет

Во Львове работники полиции сообщили о подозрении 20-летнему местному жителю, который напал с ножом на полицейского.

"В ходе комплексной отработки города оперативники заметили лиц, которые в центре города наносили краской надпись на фасад здания. Чтобы избежать задержания, злоумышленник нанес стражу порядка один удар ножом в грудную клетку, вызвав проникающее ранение, которое по своему характеру относится к тяжкому телесному повреждению, опасному для жизни потерпевшего", – сообщают в прокуратуре.

После совершенного правонарушитель сразу был задержан работниками полиции. Галицким районным судом Львова подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Санкция статьи ч.3 ст.345 УК Украины ("Умышленное причинение работнику правоохранительного органа тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей") предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Напомним,на днях пострадавшего полицейского наградили служебной квартирой и пистолетом.

А недавно во Львове экипаж патрульных оформлял ДТП и 42-летний водитель, житель Закарпатской области, желая скрыться с места аварии, ранил сотрудницу полиции ножом. Злоумышленника задержали, открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что во Львове правоохранительные органы открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство" в связи со смертью капитана милиции, который погиб в результате волочения лошадьми по поверхности дороги во Львовской области.