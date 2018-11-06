Во Львове арестовали киевлянина, который убил прохожего во время киносъемок

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет

Во Львове арестовали киевлянина, который во время съемок фильма нанес прохожему смертельное ножевое ранение.

Речь идет об инциденте, который произошел 31 октября этого года возле гостиницы на проспекте Черновола. В тот день, около 4:20, между работником съемочной группы из столицы и местным жителем возник словесный конфликт, в ходе которого 35-летний киевлянин нанес 29-летнему мужчине ножевое ранение.

"Прибыв на место происшествия, патрульные обнаружили мужчину, который лежал на тротуаре с ножом в груди и тяжело дышал. Они сразу вызвали "скорую", медики констатировали смерть потерпевшего. На месте происшествия были пять человек, у троих на руках были пятна крови. Всех задержали. До приезда следственно-оперативной группы, патрульные просмотрели камеры наблюдения и увидели как один из задержанных наносит удар правой рукой потерпевшему в область грудной клетки", – сообщают в патрульной полиции.

Такие действия злоумышленника квалифицировали по ч.1 ст.115 УКУ – умышленное убийство. Добавим, что на момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Львовская местная прокуратура №1 ходатайствовала в Галицком районном суде Львова о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд согласился с этой позицией", – добавляют в прокуратуре.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия.

За совершенное злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

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