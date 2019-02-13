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Во Львове арестовали нацгвардейца: избивал младшего по званию

Сегодня, 06:30

Вследсвие неуставных отношений пострадавшему удалили селезенку

Фото: Facebook
Во Львове арестовали нацгвардейца: избивал младшего по званию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/300/1fa/5c63001faf4c9.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/300/1fa/5c63001faf4c9.png Запад Вследсвие неуставных отношений пострадавшему удалили селезенку

Во Львове Лычаковский районный суд избрал старшему солдату одной из воинских частей Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется в Тернопольской области, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. В качестве альтернативы суд определил возможность внесения залога – 115 тысяч гривен. Об этом сообщают в военной прокуратуре Западного региона Украины.

Как оказалось, в декабре 2018 года военнослужащий наносил стрелку-радиотелефонисту этой же воинской части неоднократные побои на службе с целью унизить сослуживца и утвердить свой авторитет в воинском коллективе. Из-за систематических избиений пострадавший потерял селезенку.

Кроме того, правонарушителю-военнослужащему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 406 УК Украины ("Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности"). За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что во Львовской области разразился очередной "воинский" скандал – 28-летний контрактник ВСУ Вячеслав Явный, находясь на службе, остался без селезенки и стал инвалидом второй группы. Также устанавливался факт вымогательства и получения нацгвардейцем взятки от трех бойцов, среди которых также есть вышеуказанный пострадавший солдат. 

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Тег Тернополь, избиение, солдат, нацгвардия

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