Во Львове арестовали нацгвардейца: избивал младшего по званию

Вследсвие неуставных отношений пострадавшему удалили селезенку

Фото: Facebook

Во Львове арестовали нацгвардейца: избивал младшего по званию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/300/1fa/5c63001faf4c9.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/300/1fa/5c63001faf4c9.png 2019-02-13T06:30:00+02:00 Запад Вследсвие неуставных отношений пострадавшему удалили селезенку

Во Львове Лычаковский районный суд избрал старшему солдату одной из воинских частей Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется в Тернопольской области, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. В качестве альтернативы суд определил возможность внесения залога – 115 тысяч гривен. Об этом сообщают в военной прокуратуре Западного региона Украины.

Как оказалось, в декабре 2018 года военнослужащий наносил стрелку-радиотелефонисту этой же воинской части неоднократные побои на службе с целью унизить сослуживца и утвердить свой авторитет в воинском коллективе. Из-за систематических избиений пострадавший потерял селезенку.

Кроме того, правонарушителю-военнослужащему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 406 УК Украины ("Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности"). За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что во Львовской области разразился очередной "воинский" скандал – 28-летний контрактник ВСУ Вячеслав Явный, находясь на службе, остался без селезенки и стал инвалидом второй группы. Также устанавливался факт вымогательства и получения нацгвардейцем взятки от трех бойцов, среди которых также есть вышеуказанный пострадавший солдат.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львове арестовали нацгвардейца: избивал младшего по званию". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.