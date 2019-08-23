Во Львове автомобиль полицейских сбил двух пешеходов: фото с места инцидента

На месте происшествия временно не работали два светофора

Во Львове автомобиль полиции сбил двух женщин на пешеходном переходе. Инцидент произошел сегодня, 23 августа, в 14:25 на улице Зеленой, сообщил координатор портала "Варта-1" Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

"Там два светофора которые пока не работают, на первом полиция остановилась пропустила людей, а на втором сбила двух женщин", — говорится в сообщении.

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В патрульной полиции подтвердили факт совершения ДТП.

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"Двух женщин забрали в больницу. На место вызвали ГБР", — прокомментировала пресс-секретарь патрульной полиции Екатерина Рыбий.

Напомним, ранее мы писали, что пьяный полицейский в Запорожской области устроил ДТП. В результате аварии пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести. В случае доказательства вины, мужчине грозит ограничение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Кроме этого, в Конотопе Сумской области автомобиль местного отделения полиции совершил наезд на 10-летнего мальчика. Полицейский-водитель немедленно вызвал "скорую" и до приезда медиков оказывал ребенку первую домедицинскую помощь. Ребенка доставили в больницу, где ему предоставили всю необходимую помощь, работники полиции также помогли пострадавшему мальчику лекарствами.

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