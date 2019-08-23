Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

Во Львове автомобиль полицейских сбил двух пешеходов: фото с места инцидента

23 августа, 16:27

На месте происшествия временно не работали два светофора

Во Львове автомобиль полиции сбил двух женщин на пешеходном переходе. Инцидент произошел сегодня, 23 августа, в 14:25 на улице Зеленой, сообщил координатор портала "Варта-1" Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

"Там два светофора которые пока не работают, на первом полиция остановилась пропустила людей, а на втором сбила двух женщин", — говорится в сообщении.

Реклама

В патрульной полиции подтвердили факт совершения ДТП.

В тренде
Где смотреть Шествие Достоинства в День Независимости Украины

"Двух женщин забрали в больницу. На место вызвали ГБР", — прокомментировала пресс-секретарь патрульной полиции Екатерина Рыбий.

Напомним, ранее мы писали, что пьяный полицейский в Запорожской области устроил ДТП. В результате аварии пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести. В случае доказательства вины, мужчине грозит ограничение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Кроме этого, в Конотопе Сумской области автомобиль местного отделения полиции совершил наезд на 10-летнего мальчика. Полицейский-водитель немедленно вызвал "скорую" и до приезда медиков оказывал ребенку первую домедицинскую помощь. Ребенка доставили в больницу, где ему предоставили всю необходимую помощь, работники полиции также помогли пострадавшему мальчику лекарствами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ДТП Львов сбил пешеходный переход патрульная полиция

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Похолодание и дожди: синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погода
Похолодание и дожди: синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погодаУкраина
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на Яблочный Спас
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на Яблочный СпасУкраина
Во Львовской области на военном аэродроме разбился вертолет
Во Львовской области на военном аэродроме разбился вертолетЗапад
Онлайн матча четвертого тура Премьер-лиги ФК
Онлайн матча четвертого тура Премьер-лиги ФК "Львов" – "Шахтер": "горняки" забили два мяча и взяли три очкаЧУ по футболу 2019
Марш Достоинства, рыцарский турнир и гонка ретромашин: куда пойти на День Независимости
Марш Достоинства, рыцарский турнир и гонка ретромашин: куда пойти на День НезависимостиУкраина
Плавающие машины и заблокированная трасса на Польшу: фото и видео последствий стихии в Украине
Плавающие машины и заблокированная трасса на Польшу: фото и видео последствий стихии в УкраинеЗапад

Новости партнеров

Loading...