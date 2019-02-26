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Во Львове благодаря "Окну жизни" спасли младенца

Сегодня, 20:29

Малыш получил шанс на нормальную жизнь благодаря специально открытому "Окну жизни"

Фото: Pixabay
Во Львове благодаря "Окну жизни" спасли младенца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/0a2/c38/5c40a2c38815d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/0a2/c38/5c40a2c38815d.jpg Запад Малыш получил шанс на нормальную жизнь благодаря специально открытому "Окну жизни"

Во Львове мальчика, которому всего три недели от рождения, оставили посреди ночи в больнице, однако малыш – здоров и присмотрен благодаря так называемому "Окну жизни", специально открытому для тех, кто решился оставить ребенка.

В свои три недели мальчик до сих пор не имеет имени. Он хорошо есть и его полюбили медсестры и врачи, хотя мать оставила "на память" лишь детскую соску.

"Пупковая ранка, видно, что дома обрабатывалась, и поступил мальчик присмотренный, без опрелостей, вовремя менялись памперсы, умел хорошо есть из бутылочки. После того, как поест, спокойный, довольный спит три часа, просыпается, и снова просит покушать", – рассказала Лариса Григоренко, неонатолог Львовской детской больницы.

Малыша в теплом комбинезоне положили в "Окне жизни". Кто именно оставил ребенка – неизвестно, была поздняя ночь и медики лишь услышали звук сигнализации.

Для матери здесь устроили полностью анонимные условия, а для ребенка это – шанс на жизнь, уверены врачи. За минувших два года были спасены жизни уже пятерых малышей.

"У одного ребенка была патология сердца, все остальные дети были здоровы. С такой историей жизни мы их передаем в дом ребенка, и дальше все были усыновлены", – объяснил Дмитрий Квит, главврач Львовской детской больницы.

Это – единственное "Окно жизни" во Львове. До тех пор три года не было ни одного, а в городе время от времени находили на мусорниках мертвых младенцев. Когда подобные случаи участились, депутаты забили тревогу, и "Окно жизни" заработало.

"Стоит 100-150 тысяч гривен, а в дальнейшем содержание его ежегодно – максимум 50 тысяч гривен в год, то есть это смешные деньги для города, бюджет которого восемь миллиардов гривен", – признал депутат Львовского горсовета Любомир Босаневич.

Мальчику уже готовят документы, а через несколько недель его переведут в детский дом. Медики не сомневаются, что семья найдется сразу, однако у родной матери еще есть шанс вернуть ребенка.

Напомним, ранее мы писали о том, как гражданка Украины через пункт пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе пыталась покинуть территорию страны с 11-летним сыном, документы на вывоз которого оказались поддельным.

Ранее на границе с Венгрией, в пункте пропуска "Лужанка" Закарпатской области, задержали мужчину, который пытался тайно вывезти из Украины пятилетнюю девочку. Ребенок находился в салоне Volkswagen и был накрыт одеялом, а сверху лежала сумка с вещами.

А на границе с Румынией пограничники Черновицкого отряда предотвратили незаконный вывоз из Украины двух несовершеннолетних детей.

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Тег Львов, ребенок, младенец, подкидыш

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