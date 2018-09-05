Во Львове BMW вылетел на тротуар и врезался в столб: пострадал водитель

Ночью во Львове автомобиль BMW польской регистрации вылетел на тротуар и протаранил электроопору. Водитель легковушки чудом остался жив.

Прохожие, которые увидели покореженную машину, вызвали полицию, медиков и спасателей. Пострадавшего юношу спасателям пришлось вырезать с помощью спецсредств.

Как выяснилось, водителю легковушки 23 года, и житель одного из районов во Львовской области. Что юноша делал во Львове, пока неизвестно. На данный момент водитель находится в реанимации без сознания. Был ли в крови юноши алкоголь, определит экспертиза.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.