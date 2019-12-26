Во Львове боевая крыса бросалась на кота и мужчину-прохожего: видео

Крыса решила схватиться с котом, который на нее охотился

Белая Крыса – символ 2020 года Фото: Ricky Kharawala / Unsplash

В Зализничном районе Львова упитанная крыса бросалась на кота, а также на мужчину, который проходил мимо.

Как рассказали очевидцы, крыса, разгуливая посреди дороги, время от времени бросалась на кота, который пытался на него охотиться. Об этом сообщает "Варта1".

Во время съемки видео мимо проходил мужчина, и крыса внезапно набросилась ему на ногу.

"Мужчина стряхнул животное и пошел дальше. Неизвестно, был ли укус", – сообщил очевидец.

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В комментариях под этим видео пользователи отметили, что крысы развелись на свалке за гаражами в том же дворе. Также предполагают, что возможно животное так себя вело после неудачной дератизации.

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Напомним, не так давно в одном из супермаркетов Киева заметили огромную крысу. А сотрудники магазина заявили, что у них живет целое семейство грызунов – около пяти.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Кропивницкого на одном из мостов разгуливают десятки крыс, которые не боялись ни котов, ни людей.

По словам чиновников, чтобы протравить грызунов вокруг моста, понадобится около 30 тысяч гривен, и эту услугу предприятие уже заказало, сообщили дезинфекторы.

Но ликвидация крыс только в одном месте не будет действенной. Грызуны просто массово переселятся, говорят специалисты. Если крысы бросятся к жилым домам, эксперты советуют обращаться за помощью в ЖЭКи или заказывать услуги дератизации за свой счет.

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