Во Львове будет тепло: синоптики дали прогноз на 20 октября (карта)

День во Львове пройдет без осадков, однако возможны порывы ветра

В этот день жителям Львова можно идти на улицу без зонтика/Коллаж: Сегодня

В среду, 20 октября, во Львове ожидается теплая, как для осени, погода. В то же время в Украине объявили наивысший уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня во Львове температура будет колебаться від +15 до +17 градусов. Ожидается переменная облачность. Дождя не прогнозируют. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

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Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

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