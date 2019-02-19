Во Львове будут судить тюремщика: брал взятки от заключенных
Чиновник проносил вне контроля запрещенные в следственном изоляторе вещи и предметы
На днях работника "Львовского учреждения исполнения наказаний №19", который подозревается в получении неправомерных выгод, задержали правоохранители.
"Мужчине, который, воспользовавшись предоставленными ему полномочиями, наладил схему систематического вымогательства и получения от заключенных неправомерных выгод, сообщили о подозрении", – сообщают в прокуратуре Львовской области.
Установлено, что чиновник проносил вне контроля коллег запрещенные в следственном изоляторе вещи и предметы. За свои "услуги" он получал деньги на банковскую карточку.
В настоящее время правонарушителю сообщили о подозрении (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с трехлетним лишением права занимать определенные должности в органах полиции, а также конфискацию имущества.
Напомним, недавно в Черновицкой области поймали взяточников из полиции. Копы требовали от жителя Черновцов 600 долларов.
А в Ровенской области начальник отделения социально-психологической службы отдела социально-воспитательной работы государственного учреждения исполнения наказаний требовал от осужденного 700 долларов взятки.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Во Львове будут судить тюремщика: брал взятки от заключенных". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сумской области врач попался на вымогательстве взятки у инвалида
Врач вымогал деньги за продление инвалидности
Во Львове пьяный таксист протаранил остановку общественного транспорта
Водительское удостоверение у лихача отсутствует, он его даже не получал