Во Львове будут судить тюремщика: брал взятки от заключенных

Чиновник проносил вне контроля запрещенные в следственном изоляторе вещи и предметы

Фото: Pixabay

Во Львове будут судить тюремщика: брал взятки от заключенных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aed/8a6/5c6aed8a61b17.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aed/8a6/5c6aed8a61b17.jpg 2019-02-19T06:44:00+02:00 Запад Чиновник проносил вне контроля запрещенные в следственном изоляторе вещи и предметы

На днях работника "Львовского учреждения исполнения наказаний №19", который подозревается в получении неправомерных выгод, задержали правоохранители.

"Мужчине, который, воспользовавшись предоставленными ему полномочиями, наладил схему систематического вымогательства и получения от заключенных неправомерных выгод, сообщили о подозрении", – сообщают в прокуратуре Львовской области.

Установлено, что чиновник проносил вне контроля коллег запрещенные в следственном изоляторе вещи и предметы. За свои "услуги" он получал деньги на банковскую карточку.

В настоящее время правонарушителю сообщили о подозрении (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с трехлетним лишением права занимать определенные должности в органах полиции, а также конфискацию имущества.

Напомним, недавно в Черновицкой области поймали взяточников из полиции. Копы требовали от жителя Черновцов 600 долларов.

А в Ровенской области начальник отделения социально-психологической службы отдела социально-воспитательной работы государственного учреждения исполнения наказаний требовал от осужденного 700 долларов взятки.

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