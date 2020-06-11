Во Львове буря убила 28-летнюю женщину

Дерево упало на дом, в котором находилась женщина

28-летння женщина погибла во Львове во время бури и сильного ветра.

Об этом информирует пресс-служба Львовского горсовета.

Инцидент произошел в поселке городского типу Брюховичи, который входит в состав Львова.

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"Из-за бури и шквальный ветер в Брюховичах по улице Макаренко на дачный дом упало дерево. В это время в доме находилась 28-летняя девушка. От полученных травм она скончалась на месте", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что на Львов обрушилась буря с проливным дождем и шквальным ветром. Ветер повалил 34 деревья, повредил крышу на 21 здании, 7 магистральных улиц подтопило.

По данным горсовета, во время ливня выпала почти четверть месячной нормы осадков.

Видео: tvoemisto.tv

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Ранее сообщалось, что Мукачево затопило из-за мощного ливня. После аномальных осадков улицы города превратились в реки, при этом выпала месячная норма осадков – 54 мм.

Также мы сообщали о том, к чему привел сильный дождь в Одессе – там также были затоплены несколько улиц, остановились троллейбусы и трамваи, а копам пришлось перекрывать движение.

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