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Во Львове целая семья отравилась угарным газом

9 марта, 01:17

Елена Вус

Детей отправили в больницу в состоянии средней тяжести, взрослые от госпитализации отказались

Во Львове, где ранее были госпитализированы два человека, угарным газом отравились двое взрослых и четверо детей.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

"Во Львове в квартире, которая находится на втором этаже трехэтажного жилого дома отравились, вероятно, угарным газом шесть человек, из них четыре ребенка (2012 и 2016 годов рождения)", - говорится в сообщении.

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Детей отправили в больницу в состоянии средней тяжести, взрослые от госпитализации отказались.

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Отмечается, что квартира оборудована газовой плитой, двумя кафельными печами и газовой колонкой для подогрева воды. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в селе Малушка Березновского района Ровенской области десятеро детей и беременная мать едва не погибли от отравления угарным газом. Они чудом остались живы. Беду почувствовали дети, ночью забили тревогу. Старшему ребенку – 13 лет, самому младшему – почти два года.

А в Харьковской области погиб мужчина и двухлетний ребенок, по данным спасателей – из-за проблем с газовой колонкой.

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дети семья Львов отравление угарный газ

Источник: Сегодня

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