Во Львове частично приостановили подачу отопления: названа причина

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Во Львове 3 ноября частично приостановили подачу отопления жителям в связи со значительным потеплением, сообщила пресс-служба львовского горсовета.

"Сегодня утром уменьшаем подачу тепла на ТЭЦ и на котельной на ул. Петлюры. На малых котельных приостанавливаем подачу тепла. ТЭЦ и ул. Петлюры не отключаем полностью, потому что на повторный запуск необходимо много газа. Контролируем обращение жителей на "Горячую линию города", анализируем мнение жителей", - сообщили в мэрии.

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Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что в Украине стартовал отопительный сезон, и опубликовали карту областей, где есть тепло . Из нее следует, что отопсезон в Днепре и области начался вовремя.

Также сообщалось, что отопительный сезон в Киеве стартовал 25 октября. По словам мэра столицы Виталия Кличко, для полного запуска системы теплоснабжения по технологии нужно 7-10 дней. Кроме того, зампредседателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев напомнил, что 30 сентября начали отопительный сезон для учреждений социальной сферы (школы, садики, больницы, уже подключены 90% таких заведений).

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