Во Львове чиновник ГФС попался на взятке в двенадцать тысяч гривен
Деньги полагались за невмешательство в хозяйственную деятельность предпринимателя
Во Львове задержали на взятке главного государственного инспектора львовского управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины, деятельность которого распространяется на Львовскую, Волынскую, Тернопольскую и Ивано-Франковске области.
Как установили правоохранители, за невмешательство в хозяйственную деятельность и не проведение проверок предприниматель, по требованию инспектора, должен был заплатить 12 тыс. гривен.
В феврале налоговик получил "дань" в размере 4 тыс. грн. А сегодня, 27 марта, при получении очередной неправомерной выгоды в размере 8 тыс. грн. инспектора задержали.
Ранее во Львовской области чиновник требовал от своего подчиненного 21 тыс. гривен за то, чтобы не создавать препятствия в служебном продвижении и начислении денежных премий.
Кроме того, не так давно во Львовской области задержали заместителя одного из градоначальниковво время получения взятки. Должностные лица одного из городских советов организовали "бизнес" на выдаче справок, предназначенных для предъявления в торгово-промышленную палату и получения сертификата для экспорта сельхозпродукции.
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