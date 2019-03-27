Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,98
30,46
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Во Львове чиновник ГФС попался на взятке в двенадцать тысяч гривен

Сегодня, 18:27

Деньги полагались за невмешательство в хозяйственную деятельность предпринимателя

Фото: Нацполиция
Во Львове чиновник ГФС попался на взятке в двенадцать тысяч гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ba4/050/5c9ba40503e36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ba4/050/5c9ba40503e36.jpg Запад Деньги полагались за невмешательство в хозяйственную деятельность предпринимателя

Во Львове  задержали на взятке главного государственного инспектора львовского управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины, деятельность которого распространяется на Львовскую, Волынскую, Тернопольскую и Ивано-Франковске области.

Как установили правоохранители, за невмешательство в хозяйственную деятельность и не проведение проверок предприниматель, по требованию  инспектора, должен был заплатить  12 тыс. гривен.

В феврале налоговик получил "дань"  в размере 4 тыс. грн. А сегодня, 27 марта, при получении очередной неправомерной выгоды в размере 8 тыс. грн. инспектора задержали.

Ранее во Львовской области чиновник требовал от своего подчиненного 21 тыс. гривен за то, чтобы не создавать препятствия в служебном продвижении и начислении денежных премий.

Кроме того, не так давно во Львовской области задержали заместителя одного из градоначальниковво время получения взятки. Должностные лица одного из городских советов организовали "бизнес" на выдаче справок, предназначенных для предъявления в торгово-промышленную палату и получения сертификата для экспорта сельхозпродукции.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег взятка, Львов, полиция, ГФС

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львове чиновник ГФС попался на взятке в двенадцать тысяч гривен". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Львовской области при пожаре погибли два человека

Сегодня, 16:07

Тела мужчин были обнаружены в одном из домов Николаева

Впервые за 300 лет: студентку Йельского университета отчислили за взятку

Сегодня, 13:55

Членов семьи девушки обвинили в том, что они заплатили 1,2 млн долларов за ее зачисление по квотам для спортсменов

Во Львове задержали серийных домушников: преступники оказались иностранцами

Сегодня, 13:55

Мужчин подозревают в кражах не только во Львове, но и в других областях Украины

Украинцы увеличили плату налога на элитные авто: названа сумма

Сегодня, 12:34

Сумма уплаченного транспортного налога за два месяца выросла на 26%

Почему для Жаркова не нашлось места на «звездном» кладбище

Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Трагедии в жизни Юлии Началовой

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно

«Ссоры, порой, случались»: Кабаева впервые рассказала про семью

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Наталья Варлей и еще 11 советских кинозвезд в купальниках
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Сегодня, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Сегодня, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

Вчера, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Вчера, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Роза Сябитова показала, в каких условиях живет за городом

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной

Мария Порошина обручилась со своим избранником