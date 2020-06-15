Во Львове COVID-19 заболела депутат горсовета: что известно о ее состоянии

Во Львове, где снова продлили карантин, коронавирусной инфекцией заразилась депутат местного горсовета Ульяна Пак. Об этом сообщает ZAXID.NET.

О своей болезни женщина рассказала лично.

"Это соответствует действительности, я болею. Я на самоизоляции уже вторую неделю. С коллегами по фракции я не встречалась давно. Всех, с кем я коммуницировала, в соответствии с указаниями врача, я сообщила о том, что они также должны быть на самоизоляции", – сообщила она.

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По словам Ульяны, сейчас она чувствует себя хорошо. Кроме того, известно, что в больницу с двусторонней пневмонией госпитализировали мать 35-летней женщины. Но коронавирус у нее пока не подтвердили.

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Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал рекордное количество новых заболевших COVID-19 во Львовской области и назвал три причины, которые этому способствовали.

Также мы сообщали, что недавно во Львове от коронавируса умерла врач.

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