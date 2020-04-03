Во Львове COVID-19 заразились двое врачей: чем они занимались

Всего в области есть 13 пациентов с коронавирусом, двое - уже выздоровели

Во Львове у двух медиков подтвердили инфицирование коронавирусом. Сейчас они изолированные, проводится опрос лиц, с которыми они контактировали, у них также взяли анализы для проведения ПЦР-тестирования. Об этом сообщается на сайте Львовского горсовета.

"Один из медиков – это врач-анестезиолог львовской больницы скорой медицинской помощи. Мужчине 47 лет. Он болел, находился дома на самоизоляции, после ухудшения самочувствия обратился к семейному врачу. Сейчас пациент находится в инфекционной больнице с пневмонией", – отмечают в сообщении

Также медики обследуют родственников больного врача.

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"Второй врач – с пятой городской поликлиники, он находился на лечении в пятой больнице. Известно, что он контактировал с пациенткой, у которой накануне также обнаружили коронавирус. Больной также изолирован, всех контактных лиц обследуют и изолируют", – пишет пресс-служба.

Уточняется, что мужчина 1966 года, он перевезен в инфекционную больницу.

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По состоянию на утро 3 апреля во Львовской области в целом есть 13 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса, двое – уже выздоровели.

Напомним, директор Европейского регионального бюро ВОЗ призвал всех карантинщиков к ЗОЖ – не курить, не злоупотреблять алкоголем и больше уделять внимания физическим нагрузкам.

Кроме того, в украинском МВД припомнили, как в Индии бьют палками нарушителей карантина. "Оставайтесь дома, тогда вам не придется иметь проблемы с составлением админпротокола", – предложили в полиции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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