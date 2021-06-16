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Во Львове детский центр предлагает "стриптиз-шоу от свинки Каролины" (видео)

16 июня 2021 12:57

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Во время выступления свинья раздевается и танцует со зрителями – в центре подчеркнули, что услуга не для детей

Львовской детский центр "Кузя" предлагает совсем не детские услуги – шоу шуточного стриптиза от свинки Каролины.

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Предложения появилось на сайте центра.

В объявлении написали, что подобные предложения якобы есть и заграницей. Свинка Каролина – это ростовая кукла, которая 7-10 мин танцует эротическое стриптиз шоу.

Свинка Каролина в концертном наряде. Фото: baby-center.lviv.ua

Свинка Каролина в концертном наряде. Фото: baby-center.lviv.ua

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В объявлении подчеркнули, что выступление только для взрослых.

Свинка Каролина танцует стриптиз перед посетителями. Фото: baby-center.lviv.ua

Свинка Каролина танцует стриптиз перед посетителями. Фото: baby-center.lviv.ua

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"Шоу свинки открывают две замечательные девушки, которые танцуют перед гостями и помогают Свинке Каролине в номере в дальнейшем. Свинка-стриптизерша раздевается и развлекает всех присутствующих, обязательно во время выступления она танцует с гостями", – написали на сайте.

Напомним, ранее в киевском университете к 8 Марта торжественно открыли женский туалет.

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А Сумская и Харьковская ОГА предложили школам поучаствовать в конкурсе на лучший туалет.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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