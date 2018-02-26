Во Львове девочка на ледянке влетела под автомобиль

Во Львове на улице Пасечная произошло ДТП, в котором погибла 10-летняя девочка. Как оказалось, школьница, съезжая с горки на пластиковой доске, врезалась в заднюю часть машины и попала под колеса

"Водитель автомобиля Renault, 1957 года рождения, львовянин, совершил наезд на ребенка. ЧП произошло 25 февраля, около четірех часов дня", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Девочка – жительница Львова – от полученных травм скончалась в карете скорой медицинской помощи.

Напомним, недавно на Закарпатье, в селе Нижняя Апша произошло жуткое ДТП, в котором погибла 11–летняя девочка. После столкновения с Volkswagen ее выбросило на встречную полосу, затем ребенка переехал неустановленный автомобиль.

Также на Закарпатье произошло ДТП, в котором погибла 40-летняя женщина-водитель, а ее дети и еще один пассажир оказались на больничных койках.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье водитель Audi насмерть сбил ребенка.После ДТП мужчина сбежал с места происшествия, а тело погибшего мальчика бросил у реки.