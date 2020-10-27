Во Львове девочка попала на операционный стол из-за проволоки в торте (видео)

Семилетняя девочка из Львовской области попала в операционную из-за небольшой проволоки в сладостях. Металлический прутик длиной в два сантиметра проглотила маленькая жительница Дрогобыча. Как стало известно новостям "Сегодня", железкой к торту была прикреплена съедобная фигурка, из тех, что так популярны сейчас. Металл застрял глубоко в горле и мог спровоцировать нагноение. Поэтому девочку пришлось срочно оперировать во львовской больнице. проволоку хирурги извлекли щипцами. Сейчас ребенок в безопасности, ее выписали домой.

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Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове игрушка чуть не убила трехлетнего ребенка. Мальчик проглотил магнит из популярного конструктора, который продырявил ему тонкую и слепую кишки.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали о случаях, когда маленькие дети глотали пазлы, магниты и даже бриллианты. Среди других предметов, которые может проглотить ребенок, – монеты, булавки, пуговицы, кулоны, значки. Чаще всего инородные тела убираются из гортанной полости с помощью специальных инструментов.

Также мы писали, что необходимо делать, если ребенок проглотил или засунул себе в нос предмет.

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