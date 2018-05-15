Во Львове девушка упала в шахту лифта

С какой высоты упала молодая женщина сейчас выясняют

Из кабины лифта в реанимацию попала 26-летняя львовянка. У дверей девушки дежурят ее муж и брат. И обстоятельств трагедии – говорят – пока не знают. В многоэтажке, где это произошло, пострадавшая не жила.

Сама Мария с журналистами общаться не захотела. Врачи говорят – его жизни ничего не угрожает.

"Она находится в сознании. Есть закрытая травма грудной клетки, перелом ребер справа, ушиб легких и перелом шейки плечевой кости", – говорит завреанимации Львовской больницы скорой помощи Зоряна Беда.

С какой высоты упала молодая женщина сейчас выясняют.

В этот дом пострадавшая пришла к знакомым в гости. Когда спускалась, лифт застрял между четвертым и третьим этажами. И как Мария упала в шахту пока никто не знает.

Коммунальщики уверяют: лифт – исправен. Правда, давно свое отслужил. Кабине почти полвека.

"Критических обращений по нему не было. Сейчас я не могу четко объяснить, как она туда попала. Потому что лифт целый, кабина цела, пол целый. Все двери на момент приезда были закрыты", – рассказывает директор коммунального предприятия "Львовсвет" Александр Лазуткин.

А вот жильцы дома утверждают – лифт ломался неоднократно.

"Ломается лифт, порой застревают люди. Иногда вызываем ремонтников. Всякое бывает. Я сама в прошлом году застряла", – признается Елена Резниченко жительница дома.

Сейчас лифт остановили на обследование. А полиция выясняет, виновны ли коммунальщики, или это был несчастный случай.

Напомним, в Днепре сорвался лифт с 17-летней девушкой. Инцидент произошел 3 апреля, когда 11-классница приехала в гости к бабушке, а когда уже спускалась вниз — лифтовая кабина сорвалась с высоты и упала на первый этаж.

Ранее мы писали, что в Киеве оборвался лифт с человеком внутри. Кабина лифта упала с высоты третьего этажа. Мужчину, который в ней находился забрала скорая медицинская помощь.

Также мы сообщали о том, что на Троещине лифт сорвался с восьмого этажа, но вовремя сработал механизм тормозной системы, и кабина лифта остановилась на уровне пятого этажа. В лифте находилась 63-летняя женщина.