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Во Львове директор детского лагеря насиловал девочек: пострадали 11 детей

24 сентября, 16:43

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

Во Львове мужчину подозревают в развращении и изнасиловании несовершеннолетних девушек.

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Как сообщили в полиции Львовской области, 46-летний львовянин организовывал лагеря для подростков, однако не имел на это официального разрешения. В конце 2019 года к правоохранителям обратилась одна из пострадавших и рассказала о случившемся.

Во время расследования копы разоблачили 11 фактов развращения и изнасилования девочек в возрасте 11-14 лет. Первые преступления датированы еще 2005 годом, то есть сейчас многие из пострадавших уже взрослые люди.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении по трем статьям: ч. 1 и ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 152 (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) и ч. 1 ст. 155 (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

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Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Если вину подозреваемого докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области мужчина изнасиловал 13-летнего мальчика.

Как известно, Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов. Доступ к нему будут иметь правоохранители и учителя.

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Львов изнасилование девочки детский лагерь
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