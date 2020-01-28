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Во Львове электроопора рухнула на полный людей троллейбус: фото и видео страшного ЧП

28 января, 15:42

Посреди дороги внезапно одновременно упали электроопоры

Во Львове случилось резонансное происшествие – на дорогу посреди улицы Научной одновременно рухнули две электроопоры.

Как сообщил в своем Facebook координатор общественного объединения "Варта-1" Игорь Зинкевич, один из столбов упал на крышу троллейбуса, второй – на легковые автомобили.

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"28 января в 12:15 по улице Научной в направлении Стрыйской. Упало два столба электроопоры. Поврежден троллейбус и автомобиль. Движение перекрыто, объезд по тротуару", – написал он.

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Также стало известно, что троллейбус и BMW получили незначительные повреждения, а вот у Mitsubishi была разбита задняя часть машины. Обошлось без потерпевших.

В сети предполагают, что троллейбус зацепил "рогами" за провод и потянул за собой линию, что и привело к падению опор. На месте происшествия работают полицейские, служба безопасности дорожного движения и аварийная служба.

Напомним, ранее в Киеве фонарный столб упал на автомобиль: оборвал электросети и провода троллейбусной линии. Бетонная глыба свалилось на капот машины. Ни водитель, ни прохожие не пострадали. Но если бы скорость движения была большая, все могло закончиться трагически.

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Львов троллейбус столб электроопора

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