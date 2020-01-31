Во Львове двух человек госпитализировали после прилета из Китая: что с ними

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Во Львове в инфекционную больницу госпитализировали двух мужчин, которые прилетели в Украину из Китая, в котором бушует смертельный коронавирус. Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности департамента здравоохранения ЛОГА Андрей Васько.

"По состоянию на сегодня, является два человека, которые вернулись из Китая. У них обнаружили легкие катаральные явления, то есть признаки ОРЗ (острых респираторных заболеваний). Они вернулись не с определенных зоной эпидемиологической опасности провинций. Были госпитализированы бригадами экстренной медицинской помощи во Львовскую областную инфекционную клинической больницы", – рассказал Васько.

Он отметил, что пациентам уже провели экспресс-тесты на грипп и они были отрицательными. Другие пробы и анализы пациентов отправили в Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

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"К лицам, которые могут быть потенциально опасными с точки зрения распространения коронавируса, относятся лица, которые вернулись с определенной провинции Ухань в Китае и имеют катаральные явления, или же лица, которые контактировали с людьми с подтвержденными случаями заболевания коронавирус и имеют гриппоподобные симптомы", – отметил Васько.

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Напомним, в Херсоне мужчина, который недавно прилетел из Китая, попал в больницу.

Ранее украинка Екатерина Ли, которая уже шесть лет живет с семьей в Чженчжоу, в комментарии "Сегодня" рассказала, что в Китае точно знают виновника коронавируса.

Подробнее об этом читайте в материале "Вам показывают совсем не то": живущая в Китае украинка рассказала правду о коронавирусе"на нашем сайте.

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