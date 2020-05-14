Во Львове еще больше ослабят карантин: что будет работать

Во Львове, в котором коронавирус продолжат уносить жизни, перейдут к следующему этапу смягчения карантина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Андрей Садовый.
Решение об ослаблении противоэпидемических мер приняла городская комиссии по чрезвычайным ситуациям. Итак, с 15 мая во Львове будут открыты:
- визовые центры
- магазины одежды, белья и обуви, которые имеют прямой выход на улицу
- непродовольственные рынки
А с 18 мая в городе заработают:
- магазины одежды, белья и обуви, которые расположены в торговых центрах
- поликлиники города
Садовый отметил, что все эти заведения обязаны работать по соответствующим протоколам. Если же их будут нарушать, предпринимателям грозят штрафы и закрытия.
"Мы отслеживаем динамику заболевания. Если в течение 3-х дней процент положительных результатов будет больше 23% от количества протестированных в сутки, комиссия будет принимать решение о возобновлении карантина", – добавил мэр.
Напомним, недавно львовский врач-инфекционист дал оптимистичный прогноз относительно коронавируса.
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