Во Львове еще больше ослабят карантин: что будет работать

Во Львове, в котором коронавирус продолжат уносить жизни, перейдут к следующему этапу смягчения карантина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Андрей Садовый.

Решение об ослаблении противоэпидемических мер приняла городская комиссии по чрезвычайным ситуациям. Итак, с 15 мая во Львове будут открыты:

визовые центры

магазины одежды, белья и обуви, которые имеют прямой выход на улицу

непродовольственные рынки

А с 18 мая в городе заработают:

магазины одежды, белья и обуви, которые расположены в торговых центрах

поликлиники города

Реклама

Садовый отметил, что все эти заведения обязаны работать по соответствующим протоколам. Если же их будут нарушать, предпринимателям грозят штрафы и закрытия.

"Мы отслеживаем динамику заболевания. Если в течение 3-х дней процент положительных результатов будет больше 23% от количества протестированных в сутки, комиссия будет принимать решение о возобновлении карантина", – добавил мэр.

В тренде На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли серьезные потери

Напомним, недавно львовский врач-инфекционист дал оптимистичный прогноз относительно коронавируса.

О том, сколько стоит лечение от коронавирусной инфекции, узнавали журналисты новостей "Сегодня":

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама