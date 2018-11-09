Во Львове "евробляхеры" вышли на пикет: соцсети предлагают вызвать пожарных

Под зданием Львовской ОГА, что на ул. Винниченко, владельцы автомобилей на иностранной регистрации начинают акцию протеста против принятого вчера, 8 ноября, Верховной Радой законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств".

"На улице Винниченко пока все спокойно и дорога не заблокирована. На митинг прибыло около 36 автомобилей на "евробляхах". Дя начала они хотят передать письменное обращение главе ЛОГА", – сообщает Варта-1.

Протестующие утверждают, что акция бессрочная. На месте происшествия присутствует полиция: правоохранительные органы находятся по периметру, контролируют ситуацию.

В то же время пользователи Facebook неоднозначно восприняли активность "евробляхеров". И если небольшая часть комментаторов их поддерживает:



То многие не разделяют позицию "бляхеров":

И даже начинают шутить даже на тему необходимости вызывать пожарную команду:

Напомним, вчера владельцы автомобилей на европейских номерах получили, что хотели. Парламентарии приняли законопроекты, которые снизят стоимость растаможки подержанных машин из Европы. Однако у собственников таких авто теперь другая проблема: у них есть полгода, чтобы легализоваться, иначе вступят в силу новые штрафы до 170 тыс. гривен с конфискацией авто.

Добавим, чтобы растаможить машину, им придется искать настоящих собственников "своих" автомобилей в Польше и Литве. Что приняли депутаты и с чем столкнутся собственники "евроблях", разбирался сайт "Сегодня".

Ранее сообщалось, что лидер организации "АвтоЕвроСила", которая координирует протесты против высокого налога на растаможку автомобилей на еврономерах, Олег Ярошевич сжег свой Range Rover.