Во Львове глава избирательного участка устроил пьяные разборки

В полицию поступило 37 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства

Фото: dyvys.info

Во Львове глава избирательного участка устроил пьяные разборки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0e4/0f6/5ca0e40f64519.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0e4/0f6/5ca0e40f64519.jpg 2019-03-31T19:02:07+03:00 Запад В полицию поступило 37 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства

Во Львове в Зализнычный отдел полиции поступило сообщение, что возле одного из избирательных участков возник конфликт с участием председателя УИК. Как установили правоохранители, председатель участковой избирательной комиссии находится в состоянии алкогольного опьянения. Составлены административные материалы по ст.179 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков на производстве).

Кроме того, стало известно и о нарушениях со стороны членов избирательных участков:



"В полицию поступило 37 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства на во время голосования. По всем этим сообщениям проводятся проверки – из них семь получили подтверждение", – отметил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области генерал полиции третьего ранга Валерий Середа.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

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