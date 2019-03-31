Во Львове глава избирательного участка устроил пьяные разборки
В полицию поступило 37 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства
Во Львове в Зализнычный отдел полиции поступило сообщение, что возле одного из избирательных участков возник конфликт с участием председателя УИК. Как установили правоохранители, председатель участковой избирательной комиссии находится в состоянии алкогольного опьянения. Составлены административные материалы по ст.179 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков на производстве).
Кроме того, стало известно и о нарушениях со стороны членов избирательных участков:
"В полицию поступило 37 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства на во время голосования. По всем этим сообщениям проводятся проверки – из них семь получили подтверждение", – отметил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области генерал полиции третьего ранга Валерий Середа.
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Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).
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