Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Во Львове глава избирательного участка устроил пьяные разборки

Сегодня, 19:02

В полицию поступило 37 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства

Фото: dyvys.info
Во Львове глава избирательного участка устроил пьяные разборки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0e4/0f6/5ca0e40f64519.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0e4/0f6/5ca0e40f64519.jpg Запад В полицию поступило 37 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства

Во Львове в Зализнычный отдел полиции поступило сообщение, что возле одного из избирательных участков возник конфликт с участием председателя УИК. Как установили правоохранители, председатель участковой избирательной комиссии находится в состоянии алкогольного опьянения. Составлены административные материалы по ст.179 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков на производстве).

Кроме того, стало известно и о нарушениях со стороны членов избирательных участков:


"В полицию поступило 37 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства на во время голосования. По всем этим сообщениям проводятся проверки – из них семь получили подтверждение", – отметил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области генерал полиции третьего ранга Валерий Середа.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, Львов, избиратели, участки

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львове глава избирательного участка устроил пьяные разборки". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина выбирает президента: поиски НЛО, "пивная порча" и самоотверженность пенсионерки

Сегодня, 18:56

Выборы президента Украины сопровождаются множеством курьезных ситуаций

Украина выбирает президента: какие основные нарушения

Сегодня, 18:32

По последним данным, количество заявлений о нарушениях превысило 1600

На Антарктиде завершились выборы президента Украины

Сегодня, 18:31

Участникам экспедиции хватило часа, чтобы проголосовать за своих кандидатов

В Запорожье перед голосованием на дому умерла женщина

Сегодня, 18:19

Тело умершей обнаружили члены комиссии, которые пришли к ней домой с урной для голосования

Настя Каменских дважды станет мамой

Стали известны истинные причины развода Ани Лорак

Сын Игоря Бужинского найден мертвым во дворе дома

Звезды, родившие первого ребенка после 40 лет

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Ученые нашли самый полезный продукт для гипертоников

Маленькая квартира-студия с умной планировкой. Фото

Вера Брежнева показала редкое фото с двумя дочерьми

Осторожно, афера: как мошенники "разводят" украинцев

Президент «Зенита» - о покупке Мхитаряна
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Сегодня, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Сегодня, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Вчера, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом

Избранник Надежды Бабкиной «просадил» два миллиона долларов

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы