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Во Львове горела многоэтажка: эвакуировали более двадцати человек

Сегодня, 12:44

Возгорание произошло в квартире двух пьяных мужчин

Фото: ГСЧС
Во Львове горела многоэтажка: эвакуировали более двадцати человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/545/f0f/5c6545f0f3d72.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/545/f0f/5c6545f0f3d72.jpg Запад Возгорание произошло в квартире двух пьяных мужчин

Во Львове тушили пожар в многоэтажке. Возгорание произошло 13 февраля, в 18:38 на ул. В. Великого, 61 в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома.

Пожар сопровождался значительным задымлением и лестничная клетка быстро наполнилась токсичными продуктами горения. Из –за этого жители дома не могли самостоятельно покинуть свои квартиры, поэтому спасателями пришлось  эвакуировать жителей на свежий воздух.

В результате  пожарные спасли из задымленных квартир 7 человек, из них одного ребенка, и вывели на воздух еще 15 человек. Владелец квартиры, где возник пожар – мужчина 1955 года и его сын – мужчина 1978 года рождения ,которые в момент пожара находились дома в состоянии алкогольного опьянения госпитализированы в Львовскую областную клиническую больницу.

В 18:50 пожарные локализовали пожар, и в 18:53 полностью ликвидировали К ликвидации пожара привлекли 17 человек личного состава и 4 единицы спецтехники.

Ранее мы писали о том, как в Ровно, на улице Кавказской в 9-этажном жилом доме произошел пожар.

Кроме этого, во Львове горела пятиэтажка, и спасателям пришлось эвакуировать из задымленного здания около 30 человек.

Ранее под Харьковом произошел крупный пожар. В результате происшествия ожоги грудной клетки и рук получил житель 43-го дома, которого госпитализировали в ожоговый центр Харькова.

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Тег пожар, Львов, дом, многоэтажка

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