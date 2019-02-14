Во Львове горела многоэтажка: эвакуировали более двадцати человек
Возгорание произошло в квартире двух пьяных мужчин
Во Львове тушили пожар в многоэтажке. Возгорание произошло 13 февраля, в 18:38 на ул. В. Великого, 61 в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома.
Пожар сопровождался значительным задымлением и лестничная клетка быстро наполнилась токсичными продуктами горения. Из –за этого жители дома не могли самостоятельно покинуть свои квартиры, поэтому спасателями пришлось эвакуировать жителей на свежий воздух.
В результате пожарные спасли из задымленных квартир 7 человек, из них одного ребенка, и вывели на воздух еще 15 человек. Владелец квартиры, где возник пожар – мужчина 1955 года и его сын – мужчина 1978 года рождения ,которые в момент пожара находились дома в состоянии алкогольного опьянения госпитализированы в Львовскую областную клиническую больницу.
В 18:50 пожарные локализовали пожар, и в 18:53 полностью ликвидировали К ликвидации пожара привлекли 17 человек личного состава и 4 единицы спецтехники.
Ранее мы писали о том, как в Ровно, на улице Кавказской в 9-этажном жилом доме произошел пожар.
Кроме этого, во Львове горела пятиэтажка, и спасателям пришлось эвакуировать из задымленного здания около 30 человек.
Ранее под Харьковом произошел крупный пожар. В результате происшествия ожоги грудной клетки и рук получил житель 43-го дома, которого госпитализировали в ожоговый центр Харькова.
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