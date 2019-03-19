Во Львове горело студенческое общежитие: эвакуировали 500 человек

Возгорание произошло на четвертом этаже десятиэтажного здания

Фото: ГСЧС

Во Львове горело студенческое общежитие: эвакуировали 500 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0aa/a49/5c90aaa49cba6.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0aa/a49/5c90aaa49cba6.png 2019-03-19T10:40:00+02:00 Запад Возгорание произошло на четвертом этаже десятиэтажного здания

Во Львове тушили пожар в студенческом общежитии Национального университета "Львовская политехника". Так, вчера, 18 марта в 19:39 к спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Лазаренко, на четвертом этаже десятиэтажного здания.

"Уже через 7 минут после сигнала на место происшествия прибыло первое пожарно – спасательное подразделение. Пожар вызвал задымление в коридоре общежития, чтобы гарантировать безопасность людей спасатели провели эвакуацию. 40 человек спасли,, используя кислородные маски, еще 30 студентам помогли выбраться на воздух, и 430 жителей вышли на улицу самостоятельно", – сообщают в ГСЧС.

Через плотное задымление помещений пожарным пришлось ликвидировать возгорание в аппаратах защиты органов дыхания. Пожар полностью ликвидировали в 20:29. Огнем были уничтожены вещи домашнего обихода на площади 15 кв. метров и повреждены стены площадью 30 кв. метров. К ликвидации пожара привлекли 39 спасателей и 7 единиц спецтехники.

На месте пожара никто не пострадал, обстоятельства устанавливают правоохранители.

А недавно во Львове на ул. Черниговская,7 произошло возгорание на крыше Львовской областной клинической больницы медицинского института.

Ранее возле Львова тушили мощный пожар на СТО. В результате полностью сгорели автобус, иномарка, а также помещение общей площадью около 90 квадратов.

По информации ГСЧС, основными причинами возникновения пожарови, как следствие, гибели людей являются халатность и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.

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